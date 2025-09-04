Godsavsändare
Om Bahusia
Bahusia är den externa personalavdelningen för små och medelstora företag. Vi skapar kostnadseffektiva lösningar genom ständiga förbättringar av våra interna processer.
Om tjänsten Dina dagliga arbetsuppgifter kommer bestå av att arbeta med godsavsändning, bokning av transporter och transportadministration, packning, plockning, kittning, fakturering affärssystem samt arbete i affärs- och transportsystem
Din erfarenhet Vi ser gärna att du som söker har några års erfarenhet inom logistik Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift, har god datakunskap, B-körkort och truckvana
Din personlighet Vi ser att du är en noggrann, strukturerad och serviceinriktad person. Trivs med att arbeta praktiskt, men ser inga problem med att dokumentera ditt arbete.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag!
För mer information Johan Koch 076-345 41 26 johan.koch@bahusia.se
