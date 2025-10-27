Godisplockare till butik i Hemavan
2025-10-27
Vill du ha ett självständigt extraarbete med varierande arbetsdagar? Är du en positiv, social och självgående person som vill arbeta fritt?
om godisplockare är dina arbetsuppgifter mycket självständiga och du kommer att ha ansvar att se till att lösvikts- och naturgodisavdelning är tilltalande och ser säljande ut för butikens kunder. Arbete som godisplockare är ett aktivt arbete där arbetsdagarna går fort. Då arbetet innebär hantering av livsmedelsprodukter innefattar arbetsuppgifterna även löpande rengöringsrutiner samt kontroller av produkternas kvalité. Du kommer även ansvara för att registrera beställningar till butikerna.
Vi söker nu dig som är positiv och självgående och brinner för att ge kunder god service. Du är en engagerad och social person som förstår att goda relationer med butikerna är en förutsättning för ett framgångsrikt samarbete. Du har ett gott sinne för struktur och organisering. Då arbetet är fysiskt aktivt i butiksmiljö är det viktigt att du är effektiv, stark, har en förmåga att planera dina arbetsdagar samt lösa problem på kort varsel. Som anställd kommer du att få utbildning och förutsättningar för att lyckas i rollen som godisplockare.
Tjänsten är ett vikariat med fasta arbetstider på ca 10-20 timmar per vecka under ca 2 veckors tid. Chansen att hoppa in extra vid behov i framtiden är stor.
DETTA SÖKER VI
Tillträde av tjänsten är omgående så tveka inte att söka redan idag då vi genomför löpande intervjuer och tillsättning!
• Hög arbetsmoral och förmåga att arbeta strukturerat
• Noggrannhet och god hälsa
