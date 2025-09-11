God man och förvaltare
Är du en person som är engagerad och vill hjälpa andra?
Vi erbjuder arvoderade uppdrag till dig som vill vara med och skapa bra dagar för någon eller några Karlstadbor som behöver extra stöd.
För att få ett uppdrag hos oss behöver du ha ett engagemang och intresse för andra människor samt lite extra tid i din vardag. Du behöver inte ha någon särskild utbildning eller bakgrund för att skicka in en ansökan men du måste vara minst 18 år, kunna uttrycka dig väl på svenska både i tal och skrift samt ha god kännedom om det svenska samhället.
God man och förvaltare
Som god man eller förvaltare bevakar du huvudmannens rättigheter och ser till att hen har det bra. Huvudmannen är den person som får hjälp av en god man eller förvaltare och har någon form av problematik som gör att hen inte klarar sig själv. Omfattningen av ett godmanskap eller förvaltarskap ska vara anpassat till huvudmannens behov. Följande delar kan ingå:
Bevaka rätt
Bevaka rätt innebär att du som god man eller förvaltare ska se till att huvudmannen inte fråntas sina rättigheter och får den hjälp och stöd från samhället han eller hon har rätt till. Ett exempel kan vara att ansöka om insatser från kommunen, ansöka om ersättningar eller bidrag, ingå avbetalningsplaner med fordringsägare, bevaka huvudmannens rätt i dödsbo eller att hjälpa huvudmannen vid köp eller försäljning av bostad.
Sörja för person
Sörja för person innebär att du som god man eller förvaltare ska se till att de insatser som huvudmannen beviljats, till exempel i form av hemtjänst eller särskilt boende, sköts på ett sätt så att huvudmannen får en så hög livskvalité som möjligt. I praktiken innebär det att hålla ett "vakande öga" över hur sjukvården, socialtjänsten eller motsvarande utför sina uppdrag för huvudmannen. I sörja för person ingår även att uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter och att ta initiativ till att huvudmannen får exempelvis en kontaktperson eller fritidsverksamhet.
Förvalta egendom
Förvalta egendom innebär att se till att huvudmannens ekonomi sköts. Det kan innebära att ta hand om pension och bidrag, betala räkningar, lämna fickpengar och förvalta eventuella övriga tillgångar som huvudmannen har. I uppdraget ingår att varje år lämna in en redovisning över hur tillgångarna förvaltats, en så kallad årsräkning, till överförmyndarnämnden.Övrig information
Urval kommer ske löpande. Innan bekräftat uppdrag efterfrågar vi utdrag ur belastningsregistret, socialregistret och kontrollerar så du inte har någon betalningsanmärkning. Du behöver även genomgå en obligatorisk utbildning som vi tillhandahåller.
Du visar ditt intresse genom att klicka på länken nedan;https://e-tjanster.karlstad.se/IGM1
Om Karlstads kommun
Överförmyndarnämnden är en av 12 nämnder i Karlstads kommun och vår huvuduppgift är att utöva tillsyn över godemän, förvaltare och förmyndare. Vår verksamhet styrs i huvudsak av regler i föräldrabalken, förmynderskapsförordningen och förvaltningslagen. Vi arbetar för att säkerställa att förmyndare, gode män och förvaltare på ett ansvarsfullt sätt värnar om sina huvudmäns rättigheter. Våra huvudmän kan vara barn, äldre, sjuka eller personer med funktionsnedsättning som behöver hjälp att förvalta sin egendom, bevaka sin rätt eller sörja för sin person. Efterfrågan på gode män och förvaltare är stor och ökande i samhället. Så ta chansen att bidra och göra skillnad! Ersättning
