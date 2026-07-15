GO/Spotters | Lernia Bemanning & Rekrytering | Gävle
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2026-07-15
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Är du ansvarstagande, säkerhetsmedveten och trivs i en aktiv arbetsmiljö? Nu söker vi General Operatives (GO) och Spotters till uppdrag på ett datacenterprojekt i Gävle.Publiceringsdatum2026-07-15Om tjänsten
Som GO eller Spotter blir du en viktig del av den dagliga verksamheten på arbetsplatsen. Du arbetar med att stödja produktionen, bidra till en säker arbetsmiljö och säkerställa att arbetsplatsen är välorganiserad.
Arbetsuppgifterna kan bland annat innefatta:
Övervakning av säkerheten på arbetsplatsen
Rapportering av risker och avvikelser
Assistera arbetslag i deras dagliga arbete
Materialhantering samt lastning och lossning
Städning och ordning på arbetsområdet
Kommunikation med kollegor och entreprenörer på arbetsplatsen
Arbetet innebär mycket stående och gående, vilket gör att god fysisk uthållighet är viktigt.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som är ansvarstagande, uppmärksam och har ett starkt säkerhetstänk.
Du har:
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Förmåga att följa instruktioner och säkerhetsrutiner
God samarbetsförmåga
God fysisk förmåga
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från bygg-, industri- eller projektverksamhet
Erfarenhet av materialhantering
Erfarenhet av arbete med säkerhets- eller arbetsmiljöfrågor
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är punktlig, engagerad och trivs i en teamorienterad miljö.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post: bemanning.gavle@lernia.se
Bakgrundskontroll
I våra tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du behöva verifiera din identitet via BankID innan kontroll genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8011178". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Nygatan 41 (visa karta
)
803 11 GÄVLE Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
10003791