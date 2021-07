Go och glad pojke söker assistent - Assistans För Dig I Sverige AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Säffle

Assistans För Dig I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Säffle2021-07-07Assistans för dig är landets största familjeföretag för människor som behöver personlig assistans. Vår ambition är att erbjuda våra kunder den absolut bästa assistansen, och i den strävan är personalen vår viktigaste resurs. Det bygger på ett stort engagemang hos våra medarbetare, att vi är lyhörda för våra kunders behov och att vi alltid ger ett personligt bemötande. Det bygger också på en bred kunskap inom relevant lagstiftning, ekonomi och sociala frågor. Det är så vi vill bygga ett tryggt och hållbart företag - och hjälpa våra kunder att få precis den assistans de behöver. Vill du göra skillnad i andra människors vardag, och arbeta på ett modernt företag med engagerade kollegor? Välkommen till Assistans för dig!Assistans för dig söker nu personliga assistenter till en glad liten pojke som behöver tillsyn/bevakning dygnet runt.Vi söker dig som är barnkär, ansvarsfull, kreativ och tålmodig. Du är trygg i rollen som assistent och har förmågan att ligga steget före och ta initiativ. Det är meriterande om du är medicinskt kunnig, utbildad undersköterska och/eller har tidigare erfarenhet av yrket som personlig assistent - men det är inget krav. Det viktiga är att du är engagerad och noggrann i ditt arbete och är lyhörd som person. Det är ett krav att du är rökfri. Katt finns i hemmet så du bör inte vara pälsdjurs allergiker.Vi söker nu fler timvikarier som kan ställa upp vid behov. Arbetspassen är förlagda dag, kväll och natt. Nattarbetet är av övervakande karaktär. Du behöver därför vara utvilad och pigg inför dina arbetspass och vara trygg i att du kan vara vaken och alert hela natten.Då kunden är under 18 år måste du kunna visa upp ett utdrag från belastningsregistret innan du kan påbörja en eventuell anställning. Beställ ditt utdrag direkt om du är intresserad av tjänsten då det kan ta upp till 14 dagar att få hem utdraget. Beställ ditt utdrag från polisen här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Skicka in ditt personliga brev tillsammans med CV och berätta varför du passar för tjänsten, samt om du har beställt ditt utdrag från belastningsregistret.Urval och intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltid 0-60% Timvikarie, Minst 6 månader2021-07-07Månatlig löneutbetalningSista dag att ansöka är 2021-08-22Assistans För Dig i Sverige AB5851249