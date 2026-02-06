Gnesta Waldorfförskola Söker Rektor
Gnesta Waldorfskolefören / Pedagogchefsjobb / Gnesta Visa alla pedagogchefsjobb i Gnesta
2026-02-06
, Nykvarn
, Trosa
, Södertälje
, Salem
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gnesta Waldorfskolefören i Gnesta
Vill du vara både ledare och nära det pedagogiska arbetet på en förskola?
Som rektor på Gnesta Waldorf-Förskola får du leda en omtyckt verksamhet i en naturnära miljö på Gnestahöjden, med kort promenad till Gnesta tågstation. Efter förskoleåren fortsätter barnen till Gnesta Waldorfskola på andra sidan gatan, upp till årskurs 9.
Tjänsten kombinerar 50 % rektorstjänst, med möjlighet till 50 % arbete i barngrupp. För dig som vill vara både ledare och närvarande i det pedagogiska arbetet.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av att arbeta som rektor i förskola.
Erfarenhet av waldorfpedagogik eller waldorfpedagogisk förskoleverksamhet, alternativt stor nyfikenhet att lära dig mer om detta.
God förmåga att inspirera andra till delaktighet och engagemang samt att genomföra utvecklingsarbete inom förskolan.
Meriterande är:
Erfarenhet av ledarskap; påbörjad eller genomförd rektorsutbildning.
Andra relevanta utbildningar; inom ledarskap, rektorsuppgifter, eftergymnasial/universitetsutbildning.
Låter detta intressant? Hör gärna av dig för en första kontakt.
Möjligheter till anpassning av tjänsten finns - vad vill du?
Urval och intervjuer sker löpande.
Frågor: ordforande@gnestawaldorfskola.se
Ansökan (Ska innehålla CV, + personligt brev om du vill): styrelsen@gnestawaldorfskola.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: styrelsen@gnestawaldorfskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rektor Gnesta Waldorf-Förskola". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gnesta Waldorfskolefören
, https://gnestawaldorfskola.se/
Fjällgatan 12 D-E (visa karta
)
646 32 GNESTA Arbetsplats
Gnesta Waldorfförskola Kontakt
Ordförande Gnesta Waldorfskoleförening ordforande@gnestawaldorfskola.se Jobbnummer
9729297