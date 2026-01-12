Globala industri säljare
Vi är ett konsortium av multipla marknadsplatser med samma ägare av 34 års försäljnings yrket. Där du får den bästa säljutbildningen genom sälj manus och manual för yrket. Där man genomgår läsning och tänker, läsning och tänker, läsning och tänker. För att sedan vara en trimmad global industri säljare. Med 99 - 100% track record.
Du skall skriva med global industri säljare för att övervägas till tjänsten, arbetet. Om inte så öglar du bara och blir inte någon bra säljare.
Arbetet
Du utför arbetet på distans till en början för att sedan vara placerad på kontor med din egen mobil och dator. Genom en sälj lista av företag. Och där ditt arbete är att ringa och presentera våra marknadsplatser för handlare av både små som stora och ansluta dessa till de marknadsplatser som passar företagaren.
Lön
100 % provisions baserad lön. Där du kommer ersättas med minsta lön 50 000 kr per månad om du inser och läser sälj manuset och inte tar genvägar. Dock är 50 000 kr en låg lön som global industri säljare där målet är att du skall ha en lön överstigande 100 000 sek per månad.
