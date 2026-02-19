Global Trade Compliance (GTC) Licensing Analyst
2026-02-19
Vill du ta nästa steg i din karriär i en global specialistroll där du blir expert på internationell handel och komplexa exportregler? Hos Teledyne FLIR får du möjligheten att växa in i en affärskritisk roll i gränssnittet mellan juridik, teknik och logistik. Vi söker dig med ett knivskarpt ordningssinne som vill göra verklig skillnad i en internationell miljö där ingen dag är den andra lik!
OM TJÄNSTEN
Teledyne FLIR är en världsledande aktör inom avancerad sensorteknik, vars lösningar spelar en avgörande roll inom försvar, räddningstjänst och industriell övervakning. Som en del av deras globala verksamhet är efterlevnad av internationella handelsregler inte bara en juridisk nödvändighet utan en affärskritisk framgångsfaktor. Nu söker de en GTC Licensing Analyst till kontoret i Täby - en roll för dig som vill bygga en karriär inom det högaktuella och nischade området Global Trade Compliance (GTC).
Teamet och arbetsklimatet
I denna roll blir du en del av en specialistfunktion som fungerar som företagets interna kompass i frågor rörande exportkontroll och sanktioner. Du rapporterar till närmsta chef, Elisabeth. Teamet präglas av ett nära samarbete där man dagligen resonerar kring komplexa internationella ärenden. Eftersom inget fall är det andra likt, värderas en öppen dialog och viljan att rådfråga sina kollegor högt. Miljön är internationell med dagliga kontaktytor i USA, Belgien och Estland, vilket ställer krav på en trygghet i att kommunicera på engelska.
Dina arbetsuppgifter
Som GTC Licensing Analyst fungerar du som en affärskritisk brygga mellan juridik och affär. Ditt ansvar är att säkerställa att varje affär och försändelse sker i enlighet med svenska, europeiska och amerikanska regelverk (såsom ITAR och EAR). Rollen är administrativt tung, kräver hög precision och är avgörande för att logistikflödet ska fungera utan risk för lagöverträdelser.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Koordinera och administrera ansökningar för export- och importlicenser samt andra nödvändiga tillstånd för försäljning, service och mässor
• Utföra klassificering av varor enligt tulltariff och ursprungsregler samt genomföra bakgrundskontroller (Due Diligence) på kunder och slutanvändare
• Övervaka och tolka internationella handelsregler för att utveckla och implementera effektiva interna processer och riktlinjer
• Agera expert i tull- och handelsfrågor samt utbilda interna intressenter i gällande regelverk
• Arbeta nära logistik-, inköps- och juridikavdelningar för att proaktivt säkerställa att hela organisationen följer gällande krav
VI SÖKER DIG SOM
• Innehar en relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet (logistik, tullhantering, internationell handel eller liknande)
• God förståelse och intresse för export- och importprocesser
• Förmåga att tolka och tillämpa komplexa regelverk i praktiken
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift, då båda språken används i det dagliga arbetet
• Behörighet att erhålla nödvändiga exportkontrollicenser
Det är meriterande om du har
• Kunskap om EU:s och USA:s export- och importregler
• Erfarenhet av trade compliance, helst inom flyg- och försvarsindustrin
• Bekantskap med svenska krigsmaterielregler (ML) och EU:s regler för produkter med dubbla användningsområden (PDA/dual-use)
• Erfarenhet av att ansöka om svenska exportlicenser
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Vi tror att du som söker är en utpräglat strukturerad och samvetsgrann person med ett öga för detaljer. Rollen kräver en unik balans av egenskaper, där du behöver vara analytisk och noggrann nog att gräva ner dig i komplex dokumentation, samtidigt som du är social och kommunikativ nog att agera supportfunktion mot organisationen.
Vi ser gärna att du har en bakgrund inom logistik, tullhantering eller internationell handel, men din inställning och din förmåga att lära dig är det viktigaste. Du har en proaktiv attityd, vågar ta för dig och motiveras av att växa in i en specialistroll över tid. Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska är en förutsättning för att lyckas.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
OBS:
• På grund av de höga säkerhetskraven inom försvarsindustrin måste du genomgå en bakgrundskontroll
• Du måste kunna arbeta i Sverige, och FLIR utför säkerhetskontroller på alla deras anställda
• Du kommer att arbeta på plats från kontoret i Arninge/Täby
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs gärna mer om Teledyne FLIR här! Varaktighet, arbetstid, etc.
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
