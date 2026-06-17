Global System Engineer - Axelent AB
FSK Group AB / Datajobb / Gnosjö Visa alla datajobb i Gnosjö
2026-06-17
, Gislaved
, Tranemo
, Vaggeryd
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FSK Group AB i Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
, Värnamo
, Hylte
eller i hela Sverige
Axelent Group består av Axelent AB och 11 globala dotterbolag. Vår vision handlar om att göra industrin konkurrenskraftig, säker och lönsam genom automatisering, säkra lösningar, effektiva rutiner, funktion och kompetens. Axelent AB är det största bolaget inom koncernen och har utöver dotterbolagen ytterligare ett 50-tal agenter runt om i världen. Axelent Group har cirka 350 anställda och majoriteten av de anställda finns på huvudkontoret i Hillerstorp, men organisationen finns även i Europa, USA, Japan, Thailand och Australien. Läs mer om oss på www.axelent.com
Axelent söker en Global System Engineer inom IT Operations & Security
Vill du ta en nyckelroll i att forma och driva framtidens IT-drift och cybersäkerhet i en internationell och växande organisation? Vill du arbeta i en roll där du kombinerar operativt ansvar med strategisk utveckling i en global och verksamhetsnära miljö?Axelent söker nu en Global System Engineer som vill vara med och säkerställa en stabil, säker och modern IT-miljö i hela koncernen.
Din roll:
Som Global System Engineer hos Axelent har du ett övergripande ansvar för IT-drift, infrastruktur och cybersäkerhet. Rollen är central och innebär att du säkerställer stabilitet, prestanda och säkerhet i våra IT-miljöer samtidigt som du driver utveckling, förbättring och modernisering av våra tekniska plattformar.
Du arbetar enligt strategin "One Axelent", där samarbete, ansvar och gemensamma mål står i fokus. I rollen rapporterar du till CIO och har ett nära samarbete med både interna verksamheter och externa leverantörer, där du fungerar som en viktig brygga mellan teknik och affär.
Du kommer att:
Ansvara för den dagliga IT-driften och säkerställa att infrastruktur, nätverk, molntjänster och användarsupport fungerar stabilt och effektivt. Du arbetar proaktivt med övervakning, kapacitetsplanering och incidenthantering för att säkerställa hög tillgänglighet och prestanda i en global miljö.
Du leder och vidareutvecklar företagets arbete inom cybersäkerhet, där du arbetar med riskhantering, incidenthantering och säkerhetsstrategier. Rollen innebär även ansvar för IT-governance och efterlevnad av regelverk såsom GDPR samt etablerade säkerhetsstandarder.
Du driver initiativ kopplade till automation, modernisering och förbättring av IT-miljön, samtidigt som du ansvarar för leverantörsstyrning och samarbeten med externa partners, såsom SOC-aktörer och tekniska leverantörer. Genom ditt arbete säkerställer du effektiva, kostnadsmedvetna och säkra IT-leveranser.
Du är:
En analytisk och tekniskt stark person som trivs i en roll där du får kombinera operativt ansvar med utveckling och förbättring. Du har erfarenhet av arbete inom IT-operations och/eller IT-säkerhet och känner dig trygg i att hantera komplexa IT-miljöer.
Du har god kunskap inom IT-drift, nätverk, virtualisering och Microsoft-miljöer, gärna med erfarenhet av Azure och molnbaserade lösningar. Du har även en förståelse för ITIL-baserade arbetssätt och incidenthantering samt ett genuint intresse för cybersäkerhet.
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och har en stark förmåga att prioritera och fatta beslut, även i komplexa situationer. Du är kommunikativ och har lätt för att skapa förtroende i dialog med både teknikteam, verksamhet och externa partners. Du behärskar svenska och engelska obehindrat.
Du får:
En central roll i en internationell och växande organisation där du får möjlighet att påverka både teknik, arbetssätt och framtida IT-struktur. Hos Axelent blir du en del av en kultur som präglas av samarbete, ansvar och långsiktighet.
Du får arbeta i en global miljö med moderna tekniska plattformar och engagerade kollegor, där du har stor möjlighet att utvecklas och sätta din prägel på både IT-drift och säkerhetsarbete. Här kombineras ett högt tempo med en tydlig riktning och ambition att ligga i framkant.Publiceringsdatum2026-06-17Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Axelent med FSK.För frågor kring tjänsten kontakta Jens Wiik: Jens.wiik@Axelent.com, för frågor om rekryteringsprocessen kontakta Emma Lindelof: Emma.lindelof@axelent.com
Urval sker löpande. Under semesterperioden kan återkopplningstiden vara något förlängd.Vi är FSK, the Generator – ett bolag som driver utveckling och tillväxt genom våra tre affärsområden Talent, Brand och Growth.Talent – Vi hjälper framåtlutade företag att hitta rätt människor, framförallt inom Management, Sales and Marketing.Brand – Vi stärker varumärken genom Employer Branding och Business Branding, ett viktigt område för alla företag.Growth – Vi skapar inspirerande och utmanande utbildningar som utvecklar bolag för framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FSK Group AB
(org.nr 556882-2257)
335 73 HILLERSTORP Arbetsplats
Axelent AB Kontakt
Rekryterare
Carl Schrewelius carl@fskgroup.se 0708643223 Jobbnummer
9968394