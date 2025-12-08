Global Mobility Administrator
2025-12-08
Din nya roll
Vi söker en strukturerad och serviceinriktad Global Mobility Administrator till ett internationellt industriföretag i Södertälje. I denna roll blir du en viktig del av Global Mobility-teamet och ansvarar för administrativa och koordinerande uppgifter kopplade till ekonomi, fakturering och processhantering för internationella uppdrag.
Som Global Mobility Administrator stöttar du arbetet med att säkerställa effektiva och korrekta mobilitetsprocesser. Du hanterar ekonomiska flöden, följer upp kostnader och arbetar nära både interna funktioner och externa leverantörer. Du kommer även bidra till processförbättringar och säkerställa att arbetssätt följer krav på dataskydd och intern styrning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Hantera processer inom global mobilitet med fokus på ekonomi, fakturering och dokumentation
Stötta interna intressenter som HR, Finance, IT samt externa rådgivare och tjänsteleverantörer
Säkerställa efterlevnad av riktlinjer för dataskydd, arkivering och persondata
Upprätthålla korrekta register och ta fram rapporter, statistik och analysunderlag
Besvara frågor från medarbetare och chefer kring fakturering, system och internationella uppdrag
Förbereda standarddokumentation och utföra administrativa uppgifter kopplade till global mobility
FöretagspresentationVår kund är ledande inom fordonsindustrin och finns i 100 länder. I Sverige är huvudkontoret strax utanför Stockholm och här arbetar man med omställningen för ett hållbart transportsystem och skapar en värld av mobilitet som är bättre för både företagen, samhället och miljön.
Bra att känna tillUppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Lön: Ca 30 000 - 32 000kr/månaden Start: I början av januari. Slut: 2026-06-30, med möjlighet till förlängning I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du Erfarenhet av administrativt arbete inom HR, ekonomi eller global mobility
God förståelse för fakturering, on-charging och ekonomiska flöden
Van att arbeta med flera intressenter och att hantera stora datamängder
Hög integritet och noggrannhet i hantering av konfidentiell information
Bekväm med olika HR-, ekonomi- och ärendehanteringssystem
Flytande i svenska och engelska i tal och skrift
Vi erbjuder Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
