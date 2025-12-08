Global Mobility Administrator - Konsultuppdrag
2025-12-08
Bakgrund
Vi söker för kunds räkning dig som vill bidra i rollen som Global Mobility Administrator, med fokus på administrativa och koordinerande arbetsuppgifter inom Global Mobility-teamet. Uppdraget innebär ansvar för processer kopplade till internationell mobilitet, med särskild inriktning mot ekonomiska flöden, fakturering och kostnadsuppföljning.
Rollen kräver god förmåga att arbeta självständigt, hantera konfidentiell information samt samverka med flera interna och externa intressenter. Du rapporterar till Global Mobility Systems, Policy, Process and Governance Lead och arbetar nära specialister inom området.
ArbetsuppgifterHuvudsakliga arbetsuppgifter:
Säkerställa och utveckla processer inom global mobilitet kopplat till ekonomi, fakturering, dokumentation och kommunikation.
Hantera fakturering, kostnadsuppföljning, on-charging samt stöd vid åldrade fordringar
Samverka med People & Culture, Finance, IT samt externa leverantörer och rådgivare.
Säkerställa efterlevnad av dataskydds- och arkiveringskrav.
Ansvara för registerhållning, rapportering och analys till ledning och koncern.
Stötta chefer och medarbetare i ärenden kopplade till mobilitetsprocesser och HR-/ekonomisystem.
Ta fram standarddokumentation och administrativt stöd till teamet.
KravprofilErfarenhet & kompetens
Erfarenhet av administrativt arbete inom HR, ekonomi eller global mobility (meriterande).
God förståelse för fakturering, on-charging samt ekonomiska flöden.
Vana att arbeta i samverkan med både interna och externa intressenter.
Förmåga att hantera stora datamängder samt ta fram och kvalitetssäkra rapporter.
Färdigheter
Mycket god noggrannhet och hög integritet i arbete med konfidentiell information.
Strukturerad, självständig och lösningsorienterad.
God kommunikationsförmåga i både tal och skrift.
Van att arbeta i olika systemmiljöer (HR-, ekonomi- och ärendehanteringssystem).
Språk
Svenska: Flytande i tal och skrift
Engelska: Flytande i tal och skrift
