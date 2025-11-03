Global Marketing Coordinator till Axis Communications
2025-11-03
Är du en strukturerad och nyfiken marknadsförare med passion för digital utveckling och samarbete i en global miljö? Vi söker nu en Global Marketing Coordinator till Axis Communications i Lund. Välkommen med din ansökan - vi tillämpar löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Vi söker vi nu en Global Marketing Coordinator till Solution Marketing teamet inom Global Sales & Marketing då en i teamet provar annan tjänst. I rollen blir du en viktig del i att säkerställa smidiga marknadsprocesser, koordinera leveranser och utveckla hur Axis arbetar med digitala verktyg och material. Du kommer att arbeta brett - både administrativt, kreativt och operativt - i nära samarbete med kollegor globalt och externa leverantörer.
Vem är ditt framtida team?
Du kommer att vara en del av Solution Marketing, ett team inom Global Sales and Marketing med uppdraget att skapa efterfrågan genom att uttrycka värdet av produkter, lösningar och tjänster från Axis och våra strategiska partners. Vi levererar på detta löfte genom tvärfunktionellt samarbete och genom att utveckla marknadsföringsmaterial som stödjer försäljningen och stärker Axis varumärke.
Vad kommer du att göra som Global Marketing Coordinator på Axis?
Som Global Marketing Coordinator är du en nyckelperson och ansvarar du för att stödja organisationen med processer, verktyg och koordinering av olika sälj och marknadsaktiviteter. Ditt fokus ligger på att skapa struktur och effektivitet i arbetet, samtidigt som du bidrar med digitalt nytänk och idéer kring hur marknadsföringen kan utvecklas.
Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för och vidareutveckla och digitalisera processer och verktyg
• Driva och skapa och uppdatera egna marknadsleverabler "portfolio deliverables" som presenterar Axis produkt- och lösningserbjudanden
• Koordinera leverantörskontakter, inklusive hantering av avtal, inköp och fakturor
• Bidra till utvecklingen av digitala arbetssätt inom marknadsföring, t.ex. innehållshantering, automatisering eller digitalt material
• Samarbeta tvärfunktionellt inom organisationen för att säkerställa enhetlig kommunikation och effektiva processer
• Driva och koordinera egna marknadsleverabler- från planering till färdigt resultat
• Arbeta nära våra Global Solution Marketing Managers och ge stöd i att skapa och uppdatera digitalt innehåll
• Agera som länk mellan teamet och våra dataexperter för ökade insikter och stärka beslutsunderlag och förbättra våra marknadsinsatser
• Vara ett stöd för våra Global Solution Marketing Managers inom SEO och GEO
VI SÖKER DIG SOM
• Är driven, nyfiken och med ett framåtlut
• Är strukturerad och ett föredöme att möta deadlines
• Har en god balans mellan att vara självständig och supporterande
• Är analytisk och uppskattar att omvandla data till insikter
• Har god digital förståelse och intresse för hur teknik kan effektivisera marknadsarbete
• Har erfarenhet av koordinering eller projektstöd inom marknadsföring eller kommunikation
• Är obehindrad i engelska, i både tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från ett internationellt företag inom teknikbranschen
• Erfarenhet av att analysera data såsom Google analytics
• Erfarenhet av SEO/GEO
• Erfarenhet av Indesign
Stor vikt i denna process kommer att läggas vid din motivation för tjänsten och dina personliga egenskaper. Du är en strukturerad och lösningsorienterad person som trivs i en koordinerande roll med många kontaktytor. Du är nyfiken, har ett digitalt tankesätt och vågar ifrågasätta invanda arbetssätt för att hitta nya, smartare lösningar. Du är noggrann och ansvarstagande, men samtidigt flexibel och anpassningsbar när prioriteringar förändras. Du har en god samarbetsförmåga och trivs i en internationell miljö där du samarbetar med kollegor från olika delar av organisationen. Du är självgående, kommunikativ och har lätt för att skapa struktur i komplexa processer.
Övrig information
• Start: 2 januari
• Omfattning: Heltid
• Placering: Gränden 1, Lund
• Om uppdraget: Du blir anställd av Academic Work på ett konsultuppdrag på ett år, varpå det finns möjlighet till förlängning/överrekrytering
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Axis ett snabbt växande IT-företag med globalt avtryck, ett företag där innovation är ett ledord. Deras framgång beror i stor utsträckning på högkvalificerad personal och deras starka, öppna och tillåtande företagskultur - en företagskultur som bäddar för framgång och medför möjligheter att ständigt bryta ny mark. På Axis finner du innovativa, dedikerade och engagerade medarbetare som är kärnan i verksamheten och den framgång som Axis taktar mot. Som världsledande företag inom nätverksvideo erbjuder Axis olika övervakningssystem och andra pålitliga säkerhetslösningar. Samtliga är produkter som baseras på en öppen plattform av att ständigt leverera kvalité och högt värde till sina kunder.
Läs mer om Axis här! Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
