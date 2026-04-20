Global Kvalitetsingenjör
Cejn Ab Skövde / Maskiningenjörsjobb / Skövde Visa alla maskiningenjörsjobb i Skövde
2026-04-20
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cejn Ab Skövde i Skövde
Global Kvalitetsingenjör till CEJN
Vill du ta nästa steg i din karriär och få möjlighet att påverka kvalitet globalt - på riktigt?
CEJN befinner sig på en stark internationell tillväxtresa med verksamhet i Europa, Asien och USA. I takt med att vi växer ökar också kraven på enhetlig kvalitet, tydlig styrning och gemensamma arbetssätt. Våra kunder förväntar sig samma höga kvalitet, dokumentation och svarstider - oavsett var i världen produkten tillverkas.
Nu söker vi en Global Kvalitetsingenjör som vill ta en nyckelroll i att utveckla, samordna och driva vårt globala kvalitetsarbete.
Hos oss får du ett varierande och utvecklande arbete i ett familjeägt, multinationellt bolag - där vi kombinerar korta beslutsvägar med global räckvidd. Du utgår från vårt huvudkontor i Skövde och blir en del av ett team med cirka 550 kollegor lokalt och ytterligare 250 runt om i världen.Publiceringsdatum2026-04-20Dina arbetsuppgifter
Som Global Kvalitetsingenjör har du en strategiskt viktig roll med stort förtroende och tydligt mandat. Du arbetar koncernövergripande och fungerar som länken mellan centrala kvalitetskrav och lokala kvalitetsorganisationer globalt.
Rollen kombinerar strategiskt utvecklingsarbete med operativt stöd till våra siter - och ger dig möjlighet att påverka hur CEJN arbetar med kvalitet, både idag och i framtiden.
Du rapporterar till Chef Kvalitet & Miljö och samarbetar nära med produktion, teknik, inköp och lokala kvalitetsfunktioner världen över.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av att:
Samordna, utveckla och implementera CEJNs globala kvalitetsarbetssätt
Säkerställa en enhetlig tolkning och tillämpning av kundkrav, interna standarder samt kvalitets- och miljökrav
Standardisera metoder, processer och verktyg mellan våra globala siter
Stödja och vägleda lokala kvalitetsorganisationer i både operativa och metodrelaterade frågor
Vara primär kvalitetskontakt vid uppstart av nya fabriker, leverantörer och marknader
Driva erfarenhetsutbyte och lärande mellan siter för att stärka CEJNs gemensamma kvalitetsprestanda
Initiera och koordinera globala förbättrings- och förebyggande kvalitetsinsatser och därmed bidra till minskade kvalitetskostnader.
Följa upp, analysera och rapportera kvalitetsprestanda på koncernnivå
Vem är du?
Du trivs i en internationell och föränderlig miljö där du får kombinera struktur med utveckling. Du motiveras av att skapa samsyn, bygga arbetssätt och driva långsiktiga förbättringar tillsammans med andra.Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom teknik, kvalitet eller motsvarande erfarenhet
Flerårig erfarenhet av kvalitetsarbete inom tillverkande industri
God kunskap om kvalitetsledningssystem (ISO 9001, gärna även IATF)
Förståelse för ISO 14001 och samspelet mellan kvalitet och miljö
Förmåga att omsätta kundkrav och regelverk i praktiken
Du har också erfarenhet av:
Avvikelsehantering och rotorsaksanalys (t.ex. 8D, 5 Why, Fishbone)
Förebyggande kvalitetsarbete
Som person är du:
Strukturerad, självgående och långsiktig
Kommunikativ och pedagogisk
Samarbetsinriktad och trygg i internationella sammanhang
Språk:
Mycket god engelska i tal och skrift
God svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet från globala organisationer eller flera produktionssiter
Erfarenhet av uppstarter (fabriker, leverantörer eller marknader)
Kunskap inom FMEA, processrevisioner och KPI-uppföljning på koncernnivåÖvrig information
Placering i Skövde
Internationella resor ingår i tjänsten.
Ytterligare information:
Kontakta Daniel Kåberg, Chef Kvalitet- och miljö på tel.0500-477511, daniel.kaberg@cejn.com
så får du mer information om tjänsten.
Din ansökan bestående av CV ochpersonligt brev med motivering till varför du söker tjänsten vill vi ha senast den 2026-05-10.
Vänta inte med din ansökan då intervjuer och urval sker löpande.
CEJN AB i Skövde utgör basen för CEJN-gruppen. Här sker utveckling, produktion och marknadsföring av snabbkopplingar för tryckluft, hydraulik och vätskor. Försäljningen utgörs till 85% av export till ett 25-tal länder i huvudsak via våra 19 försäljningsbolag. CEJN-gruppen har totalt 800 anställda, varav drygt 525 i Skövde. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cejn AB
(org.nr 556062-4123), https://www.cejn.com
Rattvägen 1 (visa karta
)
541 34 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Cejn Ab Skövde Kontakt
Daniel Kåberg daniel.kaberg@cejn.com 0500-477511 Jobbnummer
9865535