Global HR Business Partner - Stockholm/Basel
Academic Work Sweden AB / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-07-22
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Hos detta företag får du chansen att driva strategiska HR-initiativ i en internationell miljö där ditt arbete gör skillnad för patienter världen över. Kunden arbetar med att förändra livet för personer med sällsynta sjukdomar. Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
Som Global HR Business Partner stöttar du korporativa och funktionella team med strategisk HR-vägledning. Du driver People & Communication-agendan och agerar coach för ledare för att säkerställa att medarbetarstrategier stödjer affärsmålen.
Du erbjuds Du erbjuds en internationell miljö där samarbete och innovation värderas högt. Rollen ger möjlighet till flexibelt arbete med en kombination av kontor och distans. Det finns även möjlighet att arbeta i Stockholm eller i Basel.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett nära samarbete med organisationens ledare för att integrera HR-strategier, leda projekt och utveckla processer genom hela medarbetarens livscykel i en global kontext.
Agera partner till ledare för att samordna prioriteringar inom People & Culture med affärsmålen
Leda HR-initiativ och förändringsledningsprogram
Erbjuda strategisk vägledning kring kompetensförsörjning, talang, prestation och utveckling
Analysera HR-data, dela insikter och rekommendera åtgärder
Agera ambassadör för HR-processer, verktyg och frågor kopplade till medarbetarens livscykel
Coacha och stötta ledare och medarbetare i deras dagliga arbete
Samarbeta tvärfunktionellt och globalt för att förbättra HR-praxis
Vi söker dig som
Kandidatexamen inom HR, ekonomi eller relaterat område
Avancerad erfarenhet av HR-arbete, företrädesvis från en global miljö
Stark kompetens inom projektledning, kommunikation och facilitering
Förmåga att arbeta datadrivet och tekniskt i en föränderlig miljö
Samarbetsinriktat tänkande med interkulturell medvetenhet
Det är meriterande om du har
Erfarenhet från biofarmaceutisk industri eller liknande reglerad verksamhet
Erfarenhet av förändringsledning i större organisationer
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Förändringsbenägen
Hjälpsam
Målmedveten
Social
Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HX1WZX". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
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113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10008940