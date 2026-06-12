Global Area Sales Manager
S.p.m. Instrument Aktiebolag / Säljarjobb / Strängnäs Visa alla säljarjobb i Strängnäs
2026-06-12
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Vill du driva internationell försäljning och utveckla marknader över hela världen?
Vi söker dig som trivs i en affärsdriven roll där du får kombinera försäljning, teknik och internationella relationer. Som Global Area Sales Manager får du ett stort eget ansvar för att utveckla försäljningen på flera marknader och arbeta nära våra distributörer, dotterbolag och kunder runt om i världen.
Det här är en roll för dig som motiveras av att skapa tillväxt, bygga långsiktiga affärsrelationer och omsätta strategier till konkreta resultat. Du blir en viktig del av vår fortsatta expansion och får möjlighet att påverka både affären och utvecklingen av våra marknader.
Ditt uppdrag
Som Global Area Sales Manager ansvarar du för att utveckla försäljningen inom dina marknadsområden och säkerställa att våra affärsmål uppnås.
Du arbetar nära våra distributörer och dotterbolag för att skapa tillväxt, identifiera nya affärsmöjligheter och stärka vår marknadsposition.
I rollen kommer du bland annat att:
Driva och utveckla försäljningen på internationella marknader.
Skapa och genomföra marknads- och aktivitetsplaner tillsammans med distributörer och dotterbolag.
Bygga och utveckla långsiktiga kund- och partnerrelationer.
Delta i kundmöten, mässor och andra affärsaktiviteter.
Genomföra produkt- och säljutbildningar och presentationer.
Följa upp resultat och säkerställa att försäljningsmål och budget uppnås.
Tjänsten utgår från vårt huvudkontor i Strängnäs och en viktig del av arbetet är regelbundna internationella resor.
För att lyckas i rollen
Vi tror att du har erfarenhet av försäljning eller affärsutveckling i en internationell miljö och att du trivs med att skapa resultat genom andra, exempelvis distributörer, partners eller lokala säljorganisationer.
Du behöver kunna förstå tekniska produkter och kommunicera deras affärsvärde till kunder och samarbetspartners. Därför är det viktigt att du har en teknisk förståelse som gör att du känner dig trygg i dialogen med både tekniska och kommersiella beslutsfattare.
Eftersom du planerar och driver ditt arbete självständigt behöver du vara strukturerad, initiativrik och van att prioritera mellan olika aktiviteter för att nå uppsatta mål.
Rollen kräver att du kommunicerar obehindrat på engelska i både tal och skrift samt att du trivs med att arbeta i olika kulturer och bygga relationer internationellt. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
Då vi säljer våra lösningar till många olika industrier världen över är erfarenhet från tillverkande industrier meriterande.
Vi erbjuder
Hos oss får du en central roll i ett växande internationellt teknikföretag där du får stor frihet, eget ansvar och möjlighet att påverka. Du blir en del av ett engagerat team som kombinerar teknisk kompetens med ett starkt affärsfokus och där samarbete, utveckling och resultat går hand i hand.
Om SPM Instrument
SPM Instrument utvecklar, producerar och säljer avancerad utrustning för tillståndskontroll av maskiner. Våra lösningar används av kunder inom en rad olika industrier över hela världen för att skapa säkrare, effektivare och mer hållbara verksamheter.
Vi är en ledande aktör inom vårt område och finns representerade på ett sextiotal exportmarknader genom egna bolag och distributörer. Med en stark produktportfölj och en växande internationell efterfrågan befinner vi oss i en spännande expansionsfas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
E-post: karriar@spminstrument.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Global Area Sales Manager". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare S.p.m. Instrument Aktiebolag
(org.nr 556132-4228), https://www.spminstrument.se/
Finningevägen 71 (visa karta
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645 42 STRÄNGNÄS Arbetsplats
S P M Instrument AB Jobbnummer
9961050