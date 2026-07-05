Global Application Engineer - Axelent
FSK Group AB / Supportteknikerjobb / Gnosjö Visa alla supportteknikerjobb i Gnosjö
2026-07-05
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Axelent Group består av Axelent AB och 11 globala dotterbolag. Vår vision är att skapa världens säkraste arbetsmiljöer genom att alltid sätta människan i fokus. Axelent AB har tillsammans med dotterbolagen över 50 agenter runt om i världen. Axelent Group har cirka 350 anställda och majoriteten av de anställda finns på huvudkontoret i Hillerstorp, men organisationen finns även i Europa, USA, Japan, Thailand och Australien. Läs mer om oss på www.axelent.com
Axelent söker en Global Application Engineer
Vill du vara med och utveckla framtidens globala applikationslandskap i ett internationellt företag? Vill du arbeta i en roll där du kombinerar teknik, verksamhetsutveckling och samarbete med kollegor över hela världen? Då kan rollen som Global Application Engineer vara nästa steg för dig.
Hos Axelent blir du en del av ett företag med stark entreprenörsanda och internationell närvaro. Vi arbetar enligt vår strategi "One Axelent", där samarbete, inkludering och ansvar genomsyrar allt vi gör. Här får du möjlighet att påverka, utvecklas och vara med på en spännande förändringsresa tillsammans med engagerade kollegor världen över.
Din roll:
Som Global Application Engineer hos Axelent har du en central roll i att utveckla, optimera och förvalta våra affärskritiska system och processer. Du rapporterar till CIO och ansvarar för att säkerställa att delar av Axelents globala applikationsportfölj stödjer verksamhetens mål genom stabil drift, strategisk utveckling och kostnadseffektiv förvaltning.
Rollen innebär ett nära samarbete med både verksamheten och externa leverantörer, där du fungerar som en brygga mellan IT och affären. Fokus ligger på att skapa ett robust, effektivt och framtidssäkert applikationslandskap som stöttar verksamheten globalt.
Här får du möjligheten att vara med och påverka hur Axelent arbetar med system, integrationer och digital utveckling under många år framöver.
Du kommer att:
Ansvara för förvaltning, vidareutveckling och livscykelhantering av affärskritiska applikationer såsom ERP-, CRM-, CPQ-, WMS-, PIM- och PDM-system. Du säkerställer stabil drift, hög prestanda och kontinuerlig utveckling av lösningar som stödjer verksamheten.
Du arbetar med integrationer mellan olika system och bidrar till effektiva och tillförlitliga informationsflöden genom hela organisationen. Genom nära samarbete med verksamhetens olika funktioner driver du förbättringsinitiativ, automatisering och utvecklingsprojekt som skapar affärsnytta.
Rollen innebär även att leda och koordinera IT-relaterade projekt, exempelvis implementationer, uppgraderingar och förändringsinitiativ. Du arbetar med planering, genomförande och uppföljning för att säkerställa att projekten levererar önskat resultat.
Som stöd till verksamheten bidrar du med rådgivning, utbildning och support samtidigt som du säkerställer att system och arbetssätt följer gällande regelverk, säkerhetskrav och interna policys.
Du är:
Du är en kommunikativ och lösningsorienterad person som trivs i gränslandet mellan teknik och verksamhet. Att förstå processer, identifiera förbättringsmöjligheter och omsätta idéer till fungerande lösningar är något som motiverar dig.
Vi tror att du har erfarenhet av applikationsförvaltning, systemutveckling eller liknande verksamhetsnära IT-roller där du arbetat med affärssystem, processutveckling och förändringsarbete. Erfarenhet av projektledning och systemutvecklande initiativ är också värdefullt i rollen.
Som person är du analytisk, strukturerad och trygg i att hantera flera parallella aktiviteter samtidigt. Du har förmågan att snabbt sätta dig in i komplexa sammanhang och skapa lösningar som fungerar i praktiken.
Du arbetar självständigt och tar ansvar för dina uppgifter, samtidigt som du uppskattar samarbete och har lätt för att skapa goda relationer med både kollegor och externa partners. Svenska och engelska behärskar du obehindrat i tal och skrift.
Du får:
En nyckelroll i en internationell organisation där du får möjlighet att påverka, utveckla och förbättra affärskritiska system och processer på global nivå.
Axelent erbjuder en flexibel arbetsmiljö med stort fokus på utveckling, lärande och ansvarstagande. Här blir du en del av ett engagerat team som arbetar tillsammans för att skapa hållbara och effektiva lösningar för framtiden.
Du får arbeta i en organisation som präglas av stark entreprenörsanda, snabba beslutsvägar och ett långsiktigt fokus på innovation och förbättring. Samtidigt får du tillgång till ett globalt nätverk av kollegor och verksamheter där samarbete är en naturlig del av vardagen.
Våra värderingar genomsyrar allt vi gör. Vi är inkluderande, modiga, passionerade och tar ansvar för både detaljer och helhet. För att trivas hos oss tror vi att du delar dessa värderingar och vill vara med och bidra till vår fortsatta utveckling.Publiceringsdatum2026-07-05Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Axelent med FSK.
Ansvarig rekryterare är Carl Schrewelius – carl@fskgroup.se
och Emma Lindelöf - emma.lindelof@axelent.com
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Jens Wiik: Jens.wiik@Axelent.com
Urval sker löpande. Under semesterperioden kan återkopplningstiden vara något förlängd.För att ansöka till tjänsten, besök www.fskgroup.se
Vi är FSK, the Generator – ett bolag som driver utveckling och tillväxt genom våra tre affärsområden Talent, Brand och Growth.
Talent – Vi hjälper framåtlutade företag att hitta rätt människor, framförallt inom Management, Sales and Marketing.Brand – Vi stärker varumärken genom Employer Branding och Business Branding.Growth – Vi skapar inspirerande och utmanande utbildningar som utvecklar bolag för framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FSK Group AB
(org.nr 556882-2257)
335 73 HILLERSTORP Arbetsplats
Axelent AB Kontakt
Rekryterare
Carl Schrewelius carl@fskgroup.se 0708643223 Jobbnummer
9992838