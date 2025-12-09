Glenn sportsbar Ullevi söker personal
2025-12-09
Hej
Vi på Glenn sportsbar Ullevi söker nu personal
Vi har en tjänst på ca 80% som kan bli mer.
Arbetstiderna är förlagda på eftermiddagar/kvällar samt helger.
Vi söker någon som är minst 20 år och gärna har erfarenhet av branschen. Någon som gillar att ha kul på jobbet samtidigt som man kan fokusera och hålla högt tempo.
Vi är ett litet gäng som jobbar ihop och därför är det viktigt att alla passar ihop.
Ett högt tempo måste man klara av samt både servering över bar och bordsservering.
Vi jobbar på ett sätt där vi i servisen gör allt, det vill säga, vi tar beställning, häller upp dryck, bongar mat samt går ut med mat, vi städar av bord samt hjälps åt med disk.
Lön enligt överenskommelse
Maila gärna cv och personligt brev.jennifer@glennsportsbar.se
Vi går igenom cv löpande och fortsätter tills vi hittat rätt person
Ha en trevlig dag och vi hoppas få höra från just dig som passar in med oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
E-post: jennifer@glennsportsbar.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ulle & Vi Restaurang AB
(org.nr 559099-8281)
Skånegatan 1 (visa karta
)
411 40 GÖTEBORG Arbetsplats
Glenn Sportsbar Ullevi Kontakt
Jennifer Youssefi jennifer@glennsportsbar.se Jobbnummer
9635622