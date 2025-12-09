Glenn sportsbar Ullevi söker personal

Ulle & Vi Restaurang AB / Servitörsjobb / Göteborg
2025-12-09


Visa alla servitörsjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Ulle & Vi Restaurang AB i Göteborg, Kungsbacka eller i hela Sverige

Hej
Vi på Glenn sportsbar Ullevi söker nu personal
Vi har en tjänst på ca 80% som kan bli mer.
Arbetstiderna är förlagda på eftermiddagar/kvällar samt helger.
Vi söker någon som är minst 20 år och gärna har erfarenhet av branschen. Någon som gillar att ha kul på jobbet samtidigt som man kan fokusera och hålla högt tempo.
Vi är ett litet gäng som jobbar ihop och därför är det viktigt att alla passar ihop.
Ett högt tempo måste man klara av samt både servering över bar och bordsservering.
Vi jobbar på ett sätt där vi i servisen gör allt, det vill säga, vi tar beställning, häller upp dryck, bongar mat samt går ut med mat, vi städar av bord samt hjälps åt med disk.
Lön enligt överenskommelse

Maila gärna cv och personligt brev.
jennifer@glennsportsbar.se
Vi går igenom cv löpande och fortsätter tills vi hittat rätt person

Ha en trevlig dag och vi hoppas få höra från just dig som passar in med oss.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
E-post: jennifer@glennsportsbar.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ulle & Vi Restaurang AB (org.nr 559099-8281)
Skånegatan 1 (visa karta)
411 40  GÖTEBORG

Arbetsplats
Glenn Sportsbar Ullevi

Kontakt
Jennifer Youssefi
jennifer@glennsportsbar.se

Jobbnummer
9635622

Prenumerera på jobb från Ulle & Vi Restaurang AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Ulle & Vi Restaurang AB: