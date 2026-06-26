Glassbiträde

Elefanten AB / Butikssäljarjobb / Malmö
2026-06-26


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Visa alla jobb hos Elefanten AB i Malmö, Lomma eller i hela Sverige

Älskar du vår glass så mycket att du skulle vilja vara en del av vårt team? Vi letar efter pålitliga sociala rockstjärnor på heltid från juni-oktober.
Hos oss skopar du glass, jobbar som barista och utför arbetsuppgifter som förekommer i café.
Arbetet innebär schemaläggning där helg- och kvällstjänstgöring ingår.
Signes ligger mitt i centrala Malmö på gågatan, nära till allt. Här har vi funnits i 7 år med vår glass och kaffebar!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: signesglassochkaffebar@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Elefanten AB (org.nr 559452-3614)
Södra Förstadsgatan 24 (visa karta)
211 43  MALMÖ

Arbetsplats
Signes - glass & kaffebar

Jobbnummer
9981962

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