Glasmästare sökes

Glas-Larsson i Järfälla AB / Glasgravörsjobb / Järfälla
2026-06-28


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Glasmästare sökes
Glas Larsson AB i Järfälla är ett litet glasmästeri som är etablerad 1954. Våra kunder är kommuner, fastighetsbolag och privatpersoner.

Publiceringsdatum
2026-06-28

Dina arbetsuppgifter
• Montering och byte av glas.
• Service och reparationer.
• Akuta och planerade arbeten.
Vi söker dig som
• Arbetar noggrant och följer branschregler.
• Har god samarbetsförmåga och är punktlig.
• Tar ansvar för kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö.

Kvalifikationer
• Minst 2 års erfarenhet som glasmästare (senaste 5 åren).
• Har god svenska i både tal och skrift.
• B-körkort
• Rent belastningsregister.
• Yrkeskompetens styrks med CV.

Så ansöker du
Vi utför intervjuer löpande.
Skicka ett mail med CV och personligt brev.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
E-post: Linus@glaslarsson.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Glas-Larsson i Järfälla AB (org.nr 556107-2538)
Sturevägen 4 (visa karta)
177 56  JÄRFÄLLA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Linus Trampus
linus@glaslarsson.se

Jobbnummer
9982270

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