Glada sommarvikarier till Vardaga Hemtjänst Ullstämma
Vi söker sommarvikarier till Vardaga hemtjänst
Vi söker ett flertal sommarvikarier och erbjuder ett meningsfullt extraarbete där du kan vara med och göra skillnad för en annan människa, få fin arbetslivserfarenhet och lära känna härliga kollegor på arbetsplatsen. I hemtjänsten färdas vi primärt med cykel, men även till fots och i vissa fall med bil. Fysisk aktivitet och (förhoppningsvis) solsken på arbetstid ingår som extra bonus.
Vi söker dig som kan arbeta hos oss sommaren 2026 - primärt veckorna 24-32. En fördel är om du kan komma in som timvikarie redan under våren.
Vi har trygghetsboende i stadsdelen Ullstämma, med anpassade lägenheter samt daglig lunchservering och ett gediget fritidsutbud för våra äldre. Den primära arbetsuppgiften är hemtjänstarbete ute hos våra kunder i det egna hemmet - såväl personlig omvårdnad som boservice ingår.
Ditt uppdrag
Din uppgift är att ge livskvalitet. Du ser varje individ och har en förmåga att förstå vad varje person behöver. Hemtjänstarbete ute hos våra kunder i området, såväl personlig omvårdnad som boservice - t.ex. dusch, inköp. distribution av matlådor samt svara på trygghetslarm.
Du jobbar med delegering av sjuksköterska och uttrycker dig väl på svenska i såväl tal som skrift, dokumentation ingår som arbetsmoment. Vi jobbar med tids- och insatsregistrering.
Du ingår i ett väl inarbetat arbetslag med tät kontakt med gruppledare och kollegor. Kontakt med sjuksköterska sker via hemsjukvården.
Vi söker dig med ett genuint intresse av att arbete med äldre och ge omsorg utefter deras behov. Du jobbar gärna självständigt och förstår vikten av ett gott bemötande i varje given situation. Har du erfarenhet av omsorgsarbete är det en stor fördel. Cykla är ett grundkrav och körkort en bonus.
Du har god datorvana samt erfarenhet av dokumentation. Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrigt
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: efter överenskommelse Sista dag att ansöka är 260430 Har du frågor? Kontakta gärna: anna.bergdahl@vardaga.se
eller 0760-032557. Observera att det inte går att ansöka via E-post.
Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Vardaga läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här.
Facklig kontakt: Kommunal, Team Ambea, Telefon: 010-442 90 32 , Mail: pvo.ambea.stockholm@kommunal.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
På Vardaga erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea. www.vardaga.se
