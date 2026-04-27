Glada och trevliga personlig assistent sökes
Vill du göra verklig skillnad i någons vardag?
Hos Inspirera Assistans AB är målet att erbjuda landets tryggaste assistans, och som personlig assistent är du nyckeln till vår framgång.
Vi söker nu en engagerad och lyhörd kvinna till vår kund i Linköping - en aktiv kvinna som behöver ditt stöd både i hemmet, på fritiden och på sin arbetsplats.
Om rollen:
Varje dag är unik och styrs av kundens individuella behov.
Du kommer att vara ett viktigt stöd i hennes aktiva livsstil, vilket inkluderar allt från utflykter och kortare resor till administrativ hjälp på hennes jobb.
Vem är du?Vi söker dig som sprider glädje och energi. För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du:Är tekniskt kunnig: Du har god tangentbordsvana och kan assistera kunden i hennes arbete.
Är fysiskt aktiv: Du uppskattar att vara ute i naturen, oavsett väder.
Är professionell: Du värnar om tystnadsplikten och har förmågan att skapa en trygg relation.
Är flexibel: Du har körkort, är rökfri och har möjlighet att följa med på kortare resor.
Inte vara rädd för hundar.
Har körkort.
Personlig kemi är helt avgörande för oss. Vi söker dig som är van att ta ansvar, är lösningsorienterad och behärskar det svenska språket obehindrat.
Arbetstider:
Dag, kväll natt samt viss dubbelbemanning. (Väntetid förekommer på natten)Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
• Kunden sitter i rullstol och du behöver hjälpa till med förflyttningar via lift.
• Att hjälpa kunden i hemmet och utanför hemmet med allt i dennes vardag. Hon tycker om att göra många olika aktiviteter, allt från att motionera utefter sin förmåga till olika kulturtillställningar. Eller bara vara hemma och laga mat/ baka, tvätta eller vara på hennes kolonilott där hon gillar att odla både grönsaker och blommor.
• Följa med och hjälpa kunden på hennes arbeteÖvrig information
• Du behöver ha bank id/mobilt bank id för att kunna se schema, signera din tidrapport i slutet av månaden.
• Lönebeskeden kommer till Kivra.
• Utdrag från belastningsregistret
• Urval sker löpande så ansök i god tid
lön och avtal:
Inspirera Assistans tillämpar individuell lönesättning och du som assistent får en fast grundlön per timme + semesterersättning, samt Ob-ersättning kvällar, helger och nätter.
Vi har kollektivavtal med Kommunal/Vårdföretagarna branch G
Kort om arbetsgivaren:
Inspirera Assistans är ett assistansföretag med kontor på Sparregatan i Linköping. Vi finns utspritt på 9 orter i Sverige.
Vi tror på att närhet till våra kunder och medarbetare ger både trygghet och hög kvalité på den service vi ger. Vårt mål är att bistå människor oavsett funktionsnedsättning med den i särklass tryggaste personliga assistansen samt att vara den i särklass bästa arbetsgivaren.
Vår verksamhet genomsyras av fem värdeord: engagemang, kompetens, respekt, omsorg och trygghet, vars initialer bildar ordet EKROT, ett ord som återfinns i allt vi gör.
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inspirera Assistans AB
(org.nr 556926-4277)
Sparregatan 2 (visa karta
)
582 21 LINKÖPING
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
