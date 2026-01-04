Glada kockar med det lilla extra!
2026-01-04
Är du redo att rocka köket?
Är du sugen på att träffa nya människor, jobba i ett högt tempo? Du förstår vad god service är och vill ha en rolig, spännande sommar med varierande arbetsuppgifter i en underbar skärgårdsmiljö? Då är Grinda rätt plats för dig!
Vi letar efter passionerade och charmiga kockar som kan liva upp vårt kök och skapa en fantastisk matupplevelse för våra gäster. Om du älskar att laga mat och vill sprida glädje genom dina maträtter, då är det dig vi söker!
Vad innebär rollen?
Som kock hos oss kommer du att:
• Skapa härliga och smakrika rätter som imponerar på våra gäster.
• Arbeta i ett team med andra köksstjärnor och bidra till en positiv köksmiljö.
• Hantera och organisera din arbetsstation på ett professionellt sätt.
• Hålla köket rent och säkert enligt våra höga standarder.
• Vara kreativ och hjälpa till att utveckla nya menyalternativ.
Vad förväntar vi oss?
• Vi förväntar oss att du har relevant utbildning eller erfarenhet inom kulinarik.
• Erfarenhet av att arbeta i ett professionellt kök är en stor fördel. Ju mer, desto bättre!
• En passion för att laga mat och en vilja att ständigt lära dig nya saker.
Kunskap:
• Goda färdigheter i att hantera köksutrustning och ingredienser.
• Förmåga att arbeta effektivt under stressiga förhållanden utan att kompromissa med kvaliteten på maten.
• Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Varför jobba hos oss?
Vi erbjuder:
• Ett roligt, energiskt och trevligt arbetsklimat.
• Möjligheter att utvecklas och ta nya steg i din karriär.
• En kreativ plats där dina idéer och färdigheter uppskattas.
• Flextider som ger dig möjligt att få ihop ditt schema med vardagen i skärgårdsmiljö.
• Boende i en av stockholm skärgårds vackraste destinationer.
Låter det som något för dig?
Om du är redo att ta dig an nya utmaningar och sprida matglädje, då är du den vi letar efter! Vi ser fram emot att höra från dig och kanske snart kunna välkomna dig till vårt glada köksteam.
Klicka på ansökningsknappen och skicka in din ansökan nu!
Välkommen till oss! Ersättning
