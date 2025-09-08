Glad transtjej i centrala Uppsala söker assistenter
Glaucus Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2025-09-08
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Glaucus Assistans AB i Uppsala
, Östhammar
, Knivsta
, Sollentuna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Hej! Jag är en glad transtjej på 36 år boende i centrala Uppsala som nu söker ett nytt tillskott till mitt gäng. Jag föddes med en cp-skada och om du skulle se mig skulle du se att jag är rullstolsburen. Om du börjar jobba hos mig kommer du att få följa mig i min vardag och hänga med på alla mina äventyr. Jag är påhittig och älskar att gå på teater och spendera tid ute i skärgården. Du kommer också få haka på mig på roliga jobbresor! Som min personliga assistent kommer du också behöva hjälpa mig med allt annat som ingår i vardagen, så som städning, matlagning, stretchning och personlig omvårdnad. För mig är det väldigt viktigt att du inte ser dig själv som en vårdare av mig utan jag vill att du ska se mig för den jag är och att jag är en helt vanlig människa. Som du säkert förstår när du läser det här så är personkemi helt avgörande för mig och att du och jag verkligen förstår varandra. Jag vill gärna ha en assistent som tillsammans med mig tar en gofika och där vi kan dela ett trevligt samtal men som också förstår och respekterar att jag, precis som alla andra, behöver stunder för mig själv där jag får fokusera på mig själv samt mina egna intressen som bland annat är skrivande.
Jag söker en person som har en smittsam energi med eget driv och social förmåga. Det hade varit väldigt kul om du delade mina intressen men det är absolut inget krav. Det är inte heller något krav från mitt håll att du har någon erfarenhet av yrket för jag vet att alla kan lära sig allt så länge vår personkemi fungerar!
För mig är det dock viktigt att du behärskar det svenska språket bra.
Arbetspassen hos mig är dygnpass om 24 timmar med "sovande jour" vilket innebär att du får sova på nätterna hos mig. Det kan hända att jag behöver enstaka mindre insatser av dig under natten, men ytterst lite.
Den tillgängliga tjänsten är på ca 50% med omkring 5 dygnspass/månad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
Via e-post
E-post: info@glaucusassistans.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Glaucus Assistans AB
(org.nr 559122-9447), http://www.glaucusassistans.se
Verkmästargatan 19 (visa karta
)
754 37 UPPSALA Jobbnummer
9497419