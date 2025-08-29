Glad tjej söker Personlig Assistent, Göteborg
2025-08-29
Jag är en tjej på 17 år som bor tillsammans med min familj och min katt, ca 20 min från Göteborg C. Jag söker nu en assistent med ett stort hjärta som gillar att hitta på roliga saker och som vill stötta mig i min vardag och utveckling.
Om mig: Jag tycker om att hitta på roliga saker eller ägna mig åt något av mina intressen, som att lyssna på musik, titta på videor, spela XBOX, VR-spel, simma, besöka vänner och gå ut. Jag lär mig också att spela musik med mina ögon, vilket jag tycker är jättekul så det fokuserar jag extra mycket på just nu.
Jag har cerebral pares och behöver stöd i alla vardagliga situationer, vilket handlar om allt ifrån att ägna mig åt mina intressen och att träna till att stötta mig att interagera i olika sociala sammanhang. Jag kommunicerar med Bliss och kroppsspråk och förstår svenska samt engelska. För att du ska kunna förstå mig på bästa sätt så finns möjligheter för dig som assistent att gå på utbildningar. Jag och min familj är gärna ute och reser, så det är bra om du är öppen för att följa med!
Om dig: Jag önskar att du är en pigg och glad tjej som är snus- och rökfri. För mig är det viktigt att vi får en fin personkemi och har kul tillsammans. Du behöver vara flexibel, eftersom mitt behov av assistans är varierande och din arbetsplats är där jag befinner mig.
- Flytande svenska är ett krav för denna tjänst då du behöver kunna hjälpa mig att kommunicera med min omgivning.
- Meriterande om du har körkort och erfarenhet/intresse av exempelvis massage, sjukgymnastik eller osteopati.
Omfattning: Jag söker dig som kan arbeta vardagar från 14.30 samt helger.
Tillträde: Omgående.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning. Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9483623