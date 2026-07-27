Glad man med downs syndrom på Lidingö (från 12 tim/månad)
God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lidingö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lidingö
2026-07-27
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, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
God Omsorg - en del av God assistans, bedriver avlösarservice och ledsagarservice för kunder i vissa kommuner. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom bland annat assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.god-omsorg.se
Om kunden:
En glad och aktiv man i 30 årsåldern med downs syndrom som bor på Lidingö tillsammans med sin familj. Hans verbala tal är något begränsat, han kan tecken men det är inget krav på att du ska kunna teckenspråk. Han går gärna promenader i närområdet, besöker simhallen eller tränar på gymmet. Han har nyligen skaffat ett gymkort och vill besöka gymmet tillsammans med dig.
Kvalifikationer om ledsagare:
Erfarenhet av NPF-diagnoser (genom anhöriga eller tidigare arbete)
Bo på Lidingö och känna till närområdet
Vara bekväm på gymmet
Prata flytande svenska
Om tjänsten:
Från 12 tim/månad, vardagar efter kl 16 eller helger. Tillträde snarast.
Som ledsagare följer du med en kund, med en funktionsnedsättning, på olika aktiviteter. Det kan röra sig om shopping, gå på museum eller kanske ta en fika.
Ta nu chansen och skicka in din ansökan så hör vi av oss om förslag på uppdrag som kan passa dig!
I din ansökan vill vi ha ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och dina erfarenheter, ett CV samt kontaktuppgifter på hur vi kan nå dig.
Enligt lagen om registerkontroll och God Omsorgs policy ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen, blankett finner du här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB
(org.nr 559117-7711)
A019 (visa karta
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190 91 ROSERSBERG Arbetsplats
God Omsorg Jobbnummer
10012569