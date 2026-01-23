Glad liten grabb söker personal
Poppelstaden Omsorgsförvaltning AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Motala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Motala
2026-01-23
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poppelstaden Omsorgsförvaltning AB i Motala
, Vadstena
, Mjölby
, Linköping
, Kinda
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill jobba som vikarie hos en grabb som är tre år gammal.
Jobbet utförs dagtid samt kvällstid. Vi vill gärna att du som söker ska ha erfarenhet av att jobba med epilepsi samt peg. Ett stort plus om du har erfarenhet av att jobba med mindre barn sen tidigare. Du behöver vara lugn, kunna hantera stress samt vara empatisk. Du behöver vara fysiskt frisk samt uthållig.
Arbetstiden är till att börja med behovsbaserad, men kan mycket väl schemaläggas om samarbetet fungerar bra. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: erik@poppelstaden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "R 26". Arbetsgivare Poppelstaden Omsorgsförvaltning AB
(org.nr 556486-6985)
Agneshögsgatan (visa karta
)
591 71 MOTALA Arbetsplats
Motala Jobbnummer
9700549