Glad kille i Järpen söker ny assistent (2551)
2025-11-10
En pojke med diagnoserna Cp-skada, epilepsi, som är rullstolsburen söker en personlig assistent.
Erfarenhet är meriterande men inget krav.
Personen har assistans alla timmar under dygnet men tjänsten innefattar passen belagda mellan 08-16 16-22
Under dagarna visast personen i skolan.
Hund brukar vistas i hemmet.
Körkortet ett krav. Kunden har egen bil som används vid utflykter och rent av hyss!
Tillgång till egen bil är meriterat.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs
Uttagningen sker löpande, skicka därför gärna in din ansökan redan idag.
Vet du inte vad de innebär att vara assistent så hör av dig så berättar vi gärna mer - detta kanske är som klippt och skuret för dig. Publiceringsdatum2025-11-10Ersättning
Timlön efter överenskommelse. Kollektivavtal finns enl. KFO Kommunal avtal för personlig assistans.
Som anställd hos oss omfattas du av pensionsförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, grupplivförsäkring, gruppsjukförsäkring och även föräldrapenningtillägg.Om företaget
Storsjöbygdens Personliga Assistans AB är en privat assistansförmedling som grundades 2001. Vi grundar assistansverksamhetens policy på personlighet, erfarenhet, kunskap och tillgänglighet. Vårt mål är att ge bästa möjliga service och vi har kompetent personal med mångårig erfarenhet från assistansbranschen. Så ansöker du
