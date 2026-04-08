GK söker Ventilationsmontör till Uppsala
GK Sverige AB / VVS-jobb / Uppsala Visa alla vvs-jobb i Uppsala
2026-04-08
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos GK Sverige AB i Uppsala
, Solna
, Stockholm
, Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
Vi på GK arbetar med att utveckla, bygga och driva smarta tekniska lösningar som minskar klimatbelastningen från gamla och nya byggnader. Oavsett vilken typ av byggnad vi arbetar med, strävar vi efter lösningar som tar hänsyn till både dagens användare och kommande generationer.
Vi har behov av Ledande montörer och montörer som vill arbeta med varierade projekt och uppdrag! Vi söker både dig som har några års erfarenhet som ventilationsmontör i arbetsledande roll och dig som är i början av din yrkeskarriär och vill utvecklas tillsammans med oss.
GK är en skandinavisk teknisk entreprenör och servicepartner och våra yrkesarbetare utgör kärnan i vår verksamhet. Hos GK får du möjlighet att både planera, koordinera och utföra uppdrag. Arbetet innebär både teknisk problemlösning och kontakt med kunder.
Vad kan GK erbjuda dig?
Hos oss på GK är vi måna om varandra. Tillsammans tar vi ansvar, skapar förändring och en inkluderande arbetsplats där alla har utrymme att synas och utvecklas. Vi erbjuder:
Goda utvecklingsmöjligheter
Bra kollegor som lär sig av varandra och vill varandra väl
En trygg och säker arbetsgivare
Bra förmåner som pension, försäkringar, restidsersättning och ett friskvårdsbidrag på 5000 kr
Hur kommer ditt uppdrag att se ut?
Arbetet innebär bland annat att:
Självständigt eller tillsammans med kollegor utföra montage av hög kvalitet på ett effektivt sätt
Bedöma behov av förbrukningsmaterial och verktyg som behövs för att utföra projektet på ett bra och säkert sätt
Hålla god dialog och löpande samråd med beställaren.
Daglig kontakt med projektledare kring framdrift, avvikelser och annan problemlösning. Publiceringsdatum2026-04-08Bakgrund
Vi söker Ledande montörer och montörer. Vi vänder oss därför både till dig som har några års erfarenhet av arbete som ventilationsmontör och arbetsledning och dig med stort intresse av ventilationsteknik som är i början av din yrkeskarriär
Kompetens inom el, rör eller styr- och reglerteknik är meriterande
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska är en förutsättning för tjänsten
Du har B-körkort och god datorvana Så ansöker du
Är du redo att ta första steget till en spännande resa tillsammans med oss på GK? Då är du välkommen med din ansökan! Hos oss kan du söka utan CV och ansökningsbrev, istället ber vi dig att besvara några korta frågor.
Vi tillämpar löpande urval i den här rekryteringen så skicka in din ansökan med en gång.
Provanställning tillämpas.
Bakgrundskontroll: För den här tjänsten kan det bli aktuellt att du som slutkandidat får göra en ekonomisk och juridisk bakgrundskontroll. Syftet med bakgrundskontrollen är inte att sålla bort utan kontrollen görs för att både du och vi ska känna oss trygga med anställningen. Hör av dig till rekryterande chef om du vill veta mer om bakgrundskontrollen och varför den görs.
På GK kan du vara dig själv och förvänta dig att bli respekterad, oavsett var du kommer ifrån eller vem du älskar. Mångfald och inkludering handlar för oss om att erkänna och respektera varandra att hitta styrka i det som gör oss lika och olika. Kvalificerade kandidater som känner igen sig i våra värderingar inkluderande, nyfiken och ansvarstagande uppmuntras att ansöka hos oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7526662-1933884". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GK Sverige AB
(org.nr 556607-5692), https://jobb.gk.se
Upplagegatan 10 (visa karta
)
754 54 UPPSALA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
GK Sverige Jobbnummer
9841577