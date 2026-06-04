Gjuterioperatör
Valmet Aktiebolag / Processoperatörsjobb / Hagfors Visa alla processoperatörsjobb i Hagfors
2026-06-04
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Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin.
Om rollen
Vi söker nu en operatör till siten i Hagfors. Arbetsuppgifterna består av tillverkning av malsegment till våra kunder inom pappers- och massaindustrin.
Du blir en del av ett team och ingår i ett skiftlag som har nära samarbete med övriga avdelningar i produktionen. Tjänsten innebär ett stort eget ansvar för arbetet och att samtliga arbetsmoment utförs på ett noggrant och korrekt sätt.
För att lyckas i rollen söker vi dig som är arbetsvillig och tycker om fysiskt arbete med ett högt tempo. Som person är du lösningsfokuserad, självgående och ansvarstagande. Du är mån om att hålla en hög kvalité och säkerhetstänk i ditt arbete och trivs med att arbeta självständigt. Du har en positiv inställning och bidrar till en trevlig stämning på arbetsplatsen. Vi ser att du har goda kunskaper i svenska/engelska i tal och skrift. Utöver det har du B-körkort, truckkort och gärna kunskaper inom LEAN. Meriterande är om du är van att använda affärssystem då en stor del av arbetet kommer att utföras i vårt kommande affärssystem LN. Vid behov ska du även vara flexibel mot andra grupper i produktionen.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett varierande och ansvarsfullt arbete i en stabil och global organisation där teknik och utveckling står i fokus. Du blir en del av ett engagerat team med god sammanhållning och en inkluderande arbetsmiljö där vi stöttar varandra i det dagliga arbetet.
Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling och lärande. Här får du möjlighet att växa och utvecklas över tid. Som medarbetare på Valmet får du dessutom ta del av ett konkurrenskraftigt och välbalanserat förmånspaket som bland annat inkluderar privat sjukförsäkring, friskvårdsbidrag och förmåner och rabatter via vår personalportal
Övrig information
Välkommen med din ansökan redan idag, dock senast 18:e juni 2026. Urval sker löpande. För mer information om tjänsten kontakta Fredrik Eriksson, fredrik.b.eriksson@valmet.com
. Facklig företrädare är Olle Jansson, Metall 0563-255 20.
Vi genomför bakgrundskontroller samt alkohol- och drogtester för samtliga medarbetare, i enlighet med vårt arbete för en trygg och säker arbetsmiljö.
When everything works together
Valmet is where the best talent from a wide variety of backgrounds comes together. With over 19,000 professionals around the world, we are the leading global developer and supplier of technologies, automation and services for the pulp, paper and energy industries, and serve an even wider base of process industries with our automation systems and flow control solutions. Our commitment to moving our customers' performance forward requires creativity, technological innovations, service know-how – and above all, teamwork.
Join the team! www.valmet.com/careers Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valmet Aktiebolag
(org.nr 556017-3386)
Järnverkets industriområde (visa karta
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683 29 HAGFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Valmet AB, Hagfors Jobbnummer
9947552