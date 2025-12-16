Gjuterioperatör
Metallfabriken Ljunghäll AB / Processoperatörsjobb
2025-12-16
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Metallfabriken Ljunghäll AB i Vimmerby
OPERATÖR TILL GJUTERI
Vill du arbeta i en högautomatiserad produktion där teknik, kvalitet och säkerhet står i fokus? Då kan du vara den vi söker!
Ljunghäll är en del av Gnutti Carlo Group, en global ledare inom pressgjutning med över 4 000 medarbetare i Europa, Asien och Nordamerika. I Södra Vi tillverkar vi pressgjutna aluminiumkomponenter till fordonsindustrin i en modern och högautomatiserad miljö där kvalitet, säkerhet och ständiga förbättringar står i fokus. Som en del av Gnutti Carlo får du möjligheten att utvecklas i en internationell organisation med stark teknisk kompetens och framtidstro.
Vi söker operatörer till vårt gjuteri i Södra Vi!
Om tjänsten som operatör
Som operatör i gjuteriet arbetar du i en modern och tekniskt avancerad produktionsmiljö. Du ansvarar för övervakning av gjutprocessen och hantering av pressgjutna detaljer. Arbetet är varierande och sker i nära samarbete med kollegor från flera avdelningar.
Processövervakning av gjutcell
Hantering och kontroll av pressgjutna detaljer
Arbeta i och runt teknisk utrustning såsom gjutmaskin, robot, hydraulpress samt i vissa fall bläster, trumling, tvätt och röntgen
Arbeta enligt fastställda arbets-, kontroll- och packinstruktioner
Utföra dokumentation enligt gällande rutiner
Sortering och kvalitetskontroll av detaljer
Utföra 5S- och AM-uppgifter enligt gällande rutiner
Förbereda och vara behjälplig vid verktygsbyten och reparationer
Prioritera arbetsuppgifter utifrån aktuell produktionsplan
Samverka med andra avdelningar vid produktionsstörningar
Vi söker dig
Vi söker dig som trivs i en industriell miljö och som vill vara en del av en tekniskt avancerad produktion. Du får gärna ha erfarenhet från tillverkningsindustri eller gjuteri, men det är inget krav, det viktigaste är ditt engagemang, din noggrannhet och din vilja att lära. Du är ansvarstagande, kvalitetsmedveten och har ett naturligt intresse för teknik och hur saker fungerar.
Du uppskattar att arbeta i team och bidrar till ett gott samarbete, samtidigt som du känner dig trygg i att ta eget ansvar och arbeta självständigt när det behövs. Säkerhet, ordning och reda är självklara delar av ditt arbetssätt.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du ett stabilt arbete i en väletablerad och framtidsinriktad verksamhet med stark teknisk kompetens. Du arbetar i en modern och högautomatiserad produktion där säkerhet, kvalitet och ständiga förbättringar står i centrum. Här finns goda möjligheter att utvecklas vidare inom Gnutti Carlo Group för dig som testa olika roller inom företaget.
Är du intresserad av tjänsten?
Urval sker löpande så ansök redan idag. Vill du veta mer om rollen, tveka inte att höra av dig Linda Mukka på Linda.mukka@ljunghall.com
så berättar hos mer.
Placering: Södra Vi
Arbetstid: Skiftarbete förekommer
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556218-2880) Arbetsplats
Metallfabriken Ljunghäll Jobbnummer
9646922