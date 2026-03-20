Gjutare till kund i Vimmerby
2026-03-20
2026-03-20

Om tjänsten
Vi söker nu gjuteriarbetare med start omgågende!
Tjänsten är långsiktig och är en hyrrekrytering via Montico där rätt person kommer erbjudas anställning direkt hos kundföretaget efter en tids inhyrning.
Arbetstiden är schemalagt skiftarbete med för och eftermiddagsskift.Dina arbetsuppgifter
I din roll som gjutare kommer du att arbeta vid en gjuterimaskin samt följa processen som innefattar flera olika arbetsmoment.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av hantering av pressgjutna detaljer i form av brytning av metall, stansning, blästring, mätning enligt kontrollinstruktioner och processövervakning.
Arbetet utförs i en varm industriell miljö och är stundtals repetitivt vilket ställer krav på god fysik och uthållighet.
Du arbetar självständigt vid din gjutmaskin samtidigt som du har nära till kollegor för samarbete och stöd vid behov. Rollen passar dig som trivs med praktiskt arbete och ett aktivt tempo i en industriell miljö.
Du arbetar kontinuerligt för att säkerställa hög kvalitet i produktionen och har alltid säkerheten i fokus både för dig själv och dina kollegor.
Vi söker dig som
Har grundläggande kunskap inom gjutteknik och ett starkt mekaniskt intresse.
• Förståelse för de defekter som kan uppstå i processerna inom gjutning och bearbetning
• Goda kunskaper i återställande av formgivandeytor gällande gjut och klippverktyg
• Arbeta effektivt i team och samtidigt leverera resultat på egen hand.
• Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Meriterande:
• Truck/travers utbildning
Vi söker dig som vill representera Montico på bästa sätt. Erfarenhet från tillverkande industri är meriterande, men det viktigaste för oss är din personlighet och drivkraft att lära dig. Gentemot förväntningarna ovan får du möjligheten att arbeta hos några av de ledande företagen inom industrisektorn med varierande arbetsuppgifter och chans att utvecklas i din roll. Du får också en trygg anställning med bra förmåner och en närvarande arbetsgivare som stöttar dig i ditt dagliga arbete.
Känner du att du skulle passa in hos oss är du varmt välkommen att ansöka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741)
Södra Industrigatan 10 (visa karta
)
598 40 VIMMERBY Arbetsplats
Montico Kontakt
Oliver Petersson oliver.petersson@montico.se Jobbnummer
9811122