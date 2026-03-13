Gjutare - heltid till kund
2026-03-13
Är du praktiskt lagd, gillar industriarbete och vill arbeta i en stabil produktionsmiljö?
Vi söker nu gjutare till uppdrag hos en av våra kunder inom tillverkningsindustrin.Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
Som gjutare kommer du att arbeta hos någon av våra kundföretag, där arbetsuppgifterna kan variera beroende på uppdrag. Arbetet sker i en industriell miljö och kan innebära både dag- och skiftarbete.
Vi ser gärna att du har
• Verkstadsteknisk utbildning eller arbetslivserfarenhet
• Körkort samt tillgång till bil
• Traverskort och truckkort
• Du är intresserad och är noggrann.
• Talar och skriver svenska
Vi erbjuder
• En stabil anställning i ett välskött företag med god och ren arbetsmiljö
• Möjlighet till intern upplärning och utveckling
• Heltidsarbete med varierande arbetsuppgifter och skiftgång
• Anställning enligt kollektivavtal med marknadsmässig lönOm företaget
Team Bemanning AB är ett väletablerat auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kontor i Värnamo. Med lång erfarenhet inom branschen erbjuder vi skräddarsydda lösningar för företag som behöver flexibel och kompetent personal, oavsett om det gäller kortare uppdrag eller långsiktiga rekryteringar.
Vi arbetar med högt ställda krav på kvalitet, etik och ansvar. Vår styrka ligger i vårt personliga engagemang, vår lokala förankring och vår förmåga att matcha rätt person med rätt uppdrag.
Hos oss är både kunder och konsulter i fokus - vi tror på långsiktiga relationer, tydlig kommunikation och att alltid leverera med högsta kvalitet.
Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder friskvård som en del av vår satsning på välmående och trivsel.
Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan till www.teambemanning.se
redan idag!
Har du frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryterare Astrit Halili 0370 - 133 25 Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Team Bemanning i Värnamo AB
(org.nr 559160-4540) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9796212