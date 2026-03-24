Gitarrlärare
2026-03-24
Vill du inspirera och vägleda våra gitarrelever i deras musikaliska och konstnärliga utveckling? Då kan du vara vår nya kollega.
På Kulturskolan i Tranemo arbetar vi i en kreativ och trivsam miljö med ett brett utbud av kurser inom musik, dans, teater, bild och spelutveckling för barn och unga. Här blir du en del av ett engagerat lärarkollegium som tillsammans strävar efter att främja kreativitet, delaktighet och konstnärligt uttryck. Vi genomför varje år flera kulturarrangemang, och i nära samarbete med grundskolor, fritidsgårdar och lokala kulturaktörer arbetar vi för att ge barn och unga möjlighet att möta och utvecklas genom kultur.
Våra gitarrkurser bedrivs både i våra lokaler i Tranemo, ute på kommunens grundskolor och gymnasiet.
Kulturskolan i Tranemo är en del av enheten Ung i Tranemo där Fritidsgårdarna och Kulturskolan ingår.
I Tranemo kommun känner du dig välkommen. Här verkar vi för en stark känsla av samhörighet och uppmuntrar dig som anställd att ha inflytande och delaktighet i utvecklingsarbetet av våra verksamheter. Vi utgår från ett tydligt hållbarhetsperspektiv där vi som arbetsgivare satsar på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och utgår från en tydlig värdegrund; Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla, alla ska bli bemötta på ett positivt och professionellt sätt, vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet och alla vi möter ska känna att de blir lyssnade på.
Vi lever i en föränderlig tid och söker därför efter kompetenta och engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens Tranemo.
Arbetsuppgifter
I tjänsten som gitarrlärare undervisar du barn och ungdomar upp till 19 år, både i grupp och individuellt och leda pop-rock grupper/ensemble. I tjänsten ingår även undervisning på gymnasiet i kursen individuellt val Musik.
Undervisningen sker främst på dag- och kvällstid, och visst helgarbete kan förekomma. Du kommer även delta i prova-på-aktiviteter och öppen verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en musikpedagogisk högskoleutbildning eller annan utbildning som kan bedömas likvärdig, och kan undervisa i både akustiskt och elgitarr.
Du är:
* strukturerad och ansvarstagande
* kreativ och pedagogisk
* har lätt att inspirera och motivera eleverna i deras musikaliska utveckling
* möter varje elev utifrån deras individuella behov
* skapar lärmiljöer som ger utrymme för både trygghet och konstnärlig utmaning
* har förmågan att planera och prioritera i ditt dagliga arbete
Arbetet hos oss kräver god samarbetsförmåga och vilja att arbeta ämnesövergripande, liksom förmåga att både projektleda och bidra till verksamhetens helhet och utveckling. Meriterande är om du har kompetens inom bi-instrument cello
För tjänsten krävs B-körkort
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.
Enligt lag har vi som arbetsgivare möjlighet att, vid rekrytering till vissa tjänster, begära utdrag ur belastnings- och misstankeregister.
Varmt välkommen med din ansökan!
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-14 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314051". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tranemo kommun
(org.nr 212000-1462) Arbetsplats
Tranemo Kommun Kontakt
Enhetschef Ung i Tranemo
Camilla Eskel camilla.eskel@tranemo.se 0734-151267
9815113