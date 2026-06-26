GIS-utvecklare till ForestX
Friday Väst AB / Datajobb / Örnsköldsvik Visa alla datajobb i Örnsköldsvik
2026-06-26
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Vill du vara med och digitalisera skogsindustrin och arbeta med teknik som gör verklig skillnad för miljö och hållbarhet? Nu söker vi en dig som är utvecklare med ett genuint GIS-intresse eller GIS-specialist som gillar att koda till ForestX som utvecklar avancerade system för att effektivisera skogsbruket. Ansök idag- vi tillämpar löpande urval!
OM TJÄNSTEN:
Som GIS-utvecklare hos ForestX blir du en del av ett långsiktigt utvecklingsprojekt hos en av Sveriges största skogsaktörer. Tillsammans utvecklar ni digitala lösningar som hjälper kunden att planera, analysera och förvalta skogsmark med hjälp av GIS, satellitdata och annan geografisk information.
Du ingår i ett team bestående av cirka tio personer, där du arbetar nära systemutvecklare och arkitekter. I rollen bidrar du med din GIS-kompetens och är med och utvecklar lösningar som hanterar stora mängder geodata kopplade till bland annat bestånd och skogsplanering.
ForestX utvecklar plattformar och beslutsstöd som kombinerar GIS, laserskanning, satellitdata och avancerade datamodeller för att skapa ett mer hållbart och effektivt skogsbruk. Samtidigt ökar kraven på spårbarhet och efterlevnad av regelverk, vilket gör GIS till en central del av framtidens digitala lösningar inom skogsbranschen.
ARBETSUPPGIFTER:Utveckling och vidareutveckling av GIS-lösningar på ESRI-plattformen
Konfiguration och implementation av ESRI produkter i komplexa systemmiljöer
Tätt samarbete med utvecklare och arkitekter
Bidra med specialistkunskap inom GIS-arkitektur och tekniska vägval
VI SÖKER DIG SOM:Har erfarenhet av GIS-verktyg och det omgivande ekosystemet, exempelvis ESRI, QGIS eller liknande
Har erfarenhet av att sätta upp och designa mjukvaruplattformar/system i komplexa utvecklingsprojekt
Vidare lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är en lagspelare som trivs i konsultrollen. Du har lätt för att samarbeta med både utvecklare och verksamhet, delar gärna med dig av din kunskap och bidrar till ett positivt teamklimat.
VARFÖR FORESTX?Hos ForestX får du arbeta med komplex GIS-data i stor skala. Här hanteras historisk data som sträcker sig nästan 70 år tillbaka i tiden, information som används inte bara för att förstå hur skogen har utvecklats över tid, utan också för att skapa beslutsstöd som hjälper skogsägare att planera framtida åtgärder och ett mer hållbart skogsbruk.
Du blir en del av ett företag med en stark gemenskap. Även om teamet finns på flera orter arbetar ni nära varandra och lägger stor vikt vid att skapa en inkluderande kultur genom gemensamma projektaktiviteter, återkommande träffar och konferenser. Bland annat samlas hela bolaget varje år för en gemensam konferens, vilket bidrar till den familjära känsla som många uppskattar hos ForestX. Kika in ForestX på Linkedin här!
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Vi ser gärna att du utgår från Örnsköldsvik, men det finns även möjlighet att arbeta från något av ForestX kontor i Växjö, Göteborg eller Falun
Lön: Marknadsmässig månadslön
Kontaktperson: Stina Hed
Ansök genom att klicka på länken nedan. Observera att rekryteringsprocessen kan ta något längre tid än vanligt på grund av semestertider. Vi går löpande igenom ansökningar och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Åstadalsvägen 1E (visa karta
)
891 39 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Friday Mitt Kontakt
Consultant manager
Stina Hed stina.hed@friday.se Jobbnummer
9981955