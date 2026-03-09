GIS-stöd - för effektivisering och verksamhetsutveckling
Länsstyrelsens cirka 300 medarbetare arbetar som regeringens representant på regional nivå. Vårt uppdrag är att utveckla länet samt verka för att de nationella politiska målen får genomslag i länet. Vi arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill tillvarata de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.
Naturvårdsenheten är den största av länsstyrelsens sju enheter. Här arbetar vi bland annat med att bevara den biologiska mångfalden, främja friluftslivet, bilda och sköta om naturreservat, underhålla våra fjälleder, förvalta våra viltstammar, rennäringsfrågor samt bedriva tillsyn och utfärda tillstånd. Hos oss arbetar experter inom dessa områden som gärna delar med sig av sin kunskap.
Vi arbetar med respekt, professionalitet och öppenhet för länets invånare - tillsammans för en hållbar framtid!
Länsstyrelsen är regeringens företrädare på regional nivå och vi arbetar för väl avvägda helhetslösningar för hela länet inom ett stort antal politikområden, ett arbete där alla bidrar.
Vi erbjuder här ett spännande arbete i en stimulerande miljö tillsammans med erfarna och kompetenta kollegor. Naturvårdsenheten består av cirka 65 medarbetare, uppdelade på funktionerna naturförvaltning, naturskydd, vilt och fält.
Som GIS-stöd på naturvårdsenheten arbetar du enhetsövergripande med GIS som verktyg för att bidra till effektivisering och verksamhetsutveckling. Du samverkar i vardagen med myndighetens GIS-samordnare och andra enheters GIS-stöd.Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår att stötta enhetens verksamhet kopplat till GIS-frågor i olika uppdrag och arbetsuppgifter, samt utveckla enhetens arbetssätt. Du arbetar med att strukturera, värdera och kvalitetssäkra geodata inom ramen för natur- och viltvård samt implementering av myndighetens GIS-policy.
I det löpande arbetet ingår publicering av geodata, framtagandet av webbkartor och applikationer och förvaltning av dessa. Du arbetar med övergripande strategiarbeten såsom GIS-projektupplägg, revideringar och utvecklingsarbeten i syfte att kvalitetssäkra kunskaps- och kartunderlag och effektivisera verksamheten. Du bistår även med att ta fram GIS-underlag till verksamheten, till exempel rapporter och webb.Kvalifikationer
Du har en högre relevant utbildning inom datakunskap. För att lyckas i tjänsten behöver du ha specialistkunskap inom GIS och ESRI (ESRI:s GIS-miljö (ArciGIS Pro, Portal for ArcGIS, Field Maps, Survey123). Du ska också ha god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Som person är du självgående, men du gillar och har lätt för att samarbeta samt kommunicera med arbetsgrupper som har olika roller och uppdrag. Du är strukturerad och har förmågan att fånga in och prioritera utifrån verksamhetens behov och förutsättningar. Med ditt engagemang fångar du snabbt upp utvecklingsbehov och -möjligheter och har förmågan att se utifrån ett helhetsperspektiv. Du är pedagogisk och kan förklara komplexa frågor på ett begripligt sätt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av GIS-arbete på myndighet samt av geodataförvaltning och GIS-analyser. Det är också meriterande om du har erfarenhet av informationssäkerhet och tillgänglighetsfrågor, samt har erfarenhet av strategiskt arbete och att utbilda i GIS. Om du har kunskap om eller utbildning inom natur- och viltvård är det också meriterande. Anställningsvillkor
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete med varierade arbetsuppgifter. Du kommer att göra skillnad för vårt län och samhälle. Länsstyrelsen är en bred myndighet vilket innebär att du ständigt får möjlighet att utvecklas och lära dig nya saker. Detta gäller inom flera politikområden.
Som arbetsgivare har vi stort fokus på bra anställningsvillkor, ett aktivt arbetsmiljöarbete och hälsofrämjande friskvårdsaktiviteter. Vi är måna om samverkan med våra fackliga parter och kan erbjuda distansarbete.
Vid en tillsvidareanställning på Länsstyrelsen kommer du krigsplaceras vid myndigheten. Beroende på tjänst kan det ingå tjänstgöring i krisstab och säkerhetsklassning. Vi inleder vanligtvis med provanställning vid tillsvidaretjänster.
