GIS-samordnare inom naturområdet
2025-10-27
Vill du vara med och tillgängliggöra geografisk naturinformation i Sverige?
I Sverige finns 21 länsstyrelser med totalt ca 6000 medarbetare.
Samtliga länsstyrelser har en gemensam organisation för förvaltning och utveckling av IT-system och verksamhetsstöd där de olika verksamhetsområdena är indelade i förvaltningsobjekt. Varje förvaltningsobjekt har till uppgift att se till att den verksamhet de representerar har det digitala stöd de behöver för att kunna genomföra sina uppdrag. Det är förvaltningsobjekt Natur som förser bland annat naturvård, naturtillsyn och viltförvaltningen med digitala stöd. Förvaltningsobjekt Natur tillhör organisatoriskt Länsstyrelsen i Jönköpings län och samordnas på Landenheten där denna tjänst är placerad.
Landenheten består av 14 medarbetare, varav två heltid inom förvaltningsobjekt Natur. Inom Landenhetens ansvar ligger förvaltning av rovdjur och annat vilt, åtgärder för hotade arter, restaurering av betesmarker samt flera samordningsuppdrag, till exempel friluftsliv, våtmarksåtgärder, miljöövervakning och invasiva främmande arter.
Inom Länsstyrelsen i Jönköpings län genomförs mycket arbete med geografiska informationssystem (GIS) inom Naturavdelningen, medan samordningen av GIS-arbete ligger hos vår kommunikationsenhet.
Tjänsten som GIS-samordnare kommer att bestå av två delar. En större nationell del som objektspecialist inom den länsstyrelsegemensamma förvaltningsorganisationen och en mindre del som GIS-samordnare inom det regionala arbetet i Jönköpings län.
I rollen som objektspecialist för förvaltningsobjekt Natur leds du av förvaltningsledaren, men du kommer att ha stort ansvar att leda din del av förvaltningsobjektet. Du kommer att arbeta nära verksamheten och användarna inom naturvård, -tillsyn, -prövning och viltförvaltning. Du kommer tillsammans med ett tiotal andra nationella objektspecialister spridda över Sverige ansvara för att de IT-tjänster som förvaltningsobjektet tillhandahåller är ändamålsenliga, vilket innebär bland annat att rapportera incidenter till IT och hjälpa till vid felsökning och kravställning. Du kommer också att ha ansvar för att förvaltningsobjektet lever upp till den länsstyrelsegemensamma GIS-policyn samt ett särskilt ansvar för att hålla geografisk information om strandskyddade områden i Sverige uppdaterade och tillgängliga nationellt. Arbetet handlar också mycket om att samverka med andra berörda myndigheter. Vidare kommer du att hjälpa andra objektspecialister i det dagliga arbetet och även medverka i utredning, prioritering och utveckling av nya IT-tjänster. Det kan också bli aktuellt att stötta i andra delar av det nationella GIS-arbetet utanför förvaltningsobjekt Natur.
I delen som GIS-samordnare på Länsstyrelsen i Jönköping stödjer du länsstyrelsens ämnesexperter med specialistkunskaper inom GIS. Du har, tillsammans med andra GIS-samordnare, en viktig roll i att underlätta och utveckla användningen av GIS i vår verksamhet. I dina arbetsuppgifter förekommer analysarbete. Din roll innefattar även att vara med i den interna GIS-samordningen samt att medverka i regionala och nationella nätverk med andra länsstyrelser och externa intressenter. Den interna GIS-samordningen innefattar bland annat teknisk förvaltning av geodata, informationsförvaltning av geodata, support och utbildning. Arbetsverktygen är främst ArcGIS Pro och ArcGIS Enterprise Portal.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant naturvetenskaplig utbildning eller motsvarande samt minst ett års erfarenhet av GIS-arbete och systemförvaltning, gärna i offentlig sektor. Det är meriterande om utbildningen haft inriktning geografi och GIS. Det är meriterade med utbildnings- eller yrkeserfarenhet inom de verksamhetsområden som förvaltningsobjektet verkar inom.
Du har hög digital kompetens och är van vid att arbeta i vanligt förekommande plattformar och verktyg inom yrket. Du kan kommunicera teknisk information på ett begripligt sätt även till oerfarna användare inom och utanför länsstyrelsen. Du kan också förstå användarnas behov och omsätta dem till tekniska förbättringar. Du ser vinsterna med att standardisera processer och kan tala för fördelarna med att ensa arbetssätt och nyttjandet av våra IT-tjänster. Svenska språket behärskar du flytande, både i tal och skrift.
Som person är du lösningsorienterad, strukturerad och får saker gjorda. Du är flexibel och har förmåga att utifrån givna ramar självständigt och ihop med andra initiera, planera, prioritera och genomföra ditt arbete. Du är drivande och samverkar bra med både interna och externa intressenter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Anställningsvillkor
Tjänsten omfattar heltid och gäller tillsvidare. Vi tillämpar 6 månaders provanställning som regel på våra tillsvidareanställningar. Tillträde 1 januari 2026 eller efter överenskommelse.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass varför svenskt medborgarskap är ett krav. Säkerhetsprövning genomförs inför beslut om anställning.Övrig information
Intervjuer genomförs från och med vecka 48.
Om Länsstyrelsen i Jönköping
Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation, en statlig myndighet som är regeringens företrädare i länet. Tillsammans arbetar vi för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest attraktiva län. Genom samverkan skapar vi förutsättningar för ett fantastiskt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling.
Vi är 280 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, insatser som ska gynna fisken i våra sjöar till demokrati- och beredskapsfrågor samt mycket annat. Målet är att vårt arbetssätt ska präglas av professionalism, engagemang och samverkan.
Länsstyrelsen finns mitt i stan i en K-märkt byggnad som har nyrenoverade lokaler med utsikt över Munksjön och Vättern. Det är inte bara en spännande arbetsplats, du erbjuds också en mängd förmåner som flexibelt arbete, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme, utökad föräldrapenning samt en aktiv personalförening.
Vill du veta mer om våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss? Besök vår webbsida på http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss.
Har du skyddade personuppgifter och vill söka tjänsten? https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss
