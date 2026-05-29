GIS-samordnare
2026-05-29
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://bit.ly/ArbetapåRonnebykommun
Arbetsuppgifter
Vi söker nu ytterligare en GIS-samordnare som tillsammans med vår nuvarande GIS-samordnare ansvarar för kommunens GIS- och geodataarbete. Tjänsten innebär arbete mot samtliga förvaltningar och kommunens bolag. Arbetet innebär ett tätt samarbete med kollegor inom verksamheten där du har ansvar för det dagliga underhållet och administrationen. Du kommer, tillsammans med befintlig GIS-samordnare, även att ansvara för att driva det mer långsiktiga utvecklingsarbetet på området.
Arbetsuppgifter är bland annat:
* Ansvar för drift och underhåll av system innefattande kontakt med systemleverantörer/konsulter.
* Driva utveckling av arbetsmetoder och processer
* Samordna och utveckla datalagring
* Praktiskt kart- och GIS-arbete så som kartbeställning, ajourhållning och uppdatering av kartdatabaser, genomförande av transformationer mm.
* Utföra GIS-analyser för kommunala behov
Vi arbetar bland annat med QGIS, ArcGIS/GAIDA, FME Form och Flow, Origo Maps, GeoServer och TopoCAD/TopoDirekt.
Tjänsten är organiserad inom mark- och exploateringsenheten, under teknik-, fritid- och kulturförvaltningen. Dina närmaste kollegor i gruppen, förutom GIS-samordnaren, är projektledare inom mark/anläggning och bygg, markförvaltare och mätningsingenjör.Kvalifikationer
Du som söker tjänsten har:
* Högskoleutbildning inom Kart/GIS, eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* Erfarenhet av att arbeta med geografisk informationsteknik och databaser
* Erfarenhet av att administrera system inom området
* Mycket god förmåga att kommunicera på svenska
* God datorvana
* Intresse av att utvecklas inom GIS-området
För att lyckas i tjänsten ser vi att du har en välutvecklad pedagogisk förmåga och alltid strävar efter att uppnå de bästa lösningarna för slutanvändaren. En förutsättning för det är att du har en utpräglad servicekänsla och ett konsultativt förhållningsätt. Vidare är du noggrann, strukturerad och analytisk och tar välgrundade beslut utifrån ett helhetsperspektiv.
Ofta sker arbetet självständigt så du behöver vara beredd att ta stort ansvar och ha förmåga att driva ditt arbete mot resultat. Du är nyfiken, kreativ och intresserad av utvecklingsarbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Observera att Ronneby kommun har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen.
Du som söker en tjänst hos oss kommer istället i ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor där du beskriver din kompetens inom efterfrågat område. I urvalsarbetet kommer vi att utgå ifrån dessa svar som komplement till ditt CV, och alltså inte begära in ett personligt brev.
I de fall det finns lagkrav på utdrag ur belastningsregistret kommer du att behöva uppvisa ett sådant.
För vissa tjänster i Ronneby kommun genomför vi bakgrundskontroller av slutkandidater.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C327906-2026-6". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby Kommun
(org.nr 212000-0837)
Karlshamnvägen 4 (visa karta
)
372 80 RONNEBY Arbetsplats
Ronneby kommun, Teknik, Fritid- och Kulturförvaltningen Kontakt
Mark- och exploateringschef
Sara Jonasson sara.jonasson1@ronneby.se 0457618083
9935709