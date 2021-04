GIS-Ingenjör sökes till en av Sveriges ledande konsultbolag! - Framtiden i Sverige AB - Logistikjobb i Norrköping

Framtiden i Sverige AB / Logistikjobb / Norrköping2021-04-02Söker du en ny utmaning där du får forma dina egna dagar? Är du ArcGis användare?Sök då denna spännande tjänst redan idag! Urval sker löpande...2021-04-02Som GIS-ingenjör hos vår kund kommer ditt dagliga arbete bestå av att arbeta med ArcGIS. I detta ingår att arbeta med hela Arc familjen så som ArcMap, ArcGIS, ArcGIS online och ArcGis pro.En vanlig arbetsdag kan bestå av att producera kartor, automatisera och förenkla uppgofter och lösa GIS-relaterade uppgifter/problem åt kollegor bland annat.Du kommer forma din egen vardag och få påverka vilka uppdrag som kommer in samt vilka just du vill arbeta med.Vår kund är en globalt verksam koncern som med nyckelorden hållbart samhällsbyggande tillhandahåller kvalificerade konsulttjänster inom allt från byggkonstruktion till miljöutredning och design. Den gemensamma nämnaren för vår kunds ingenjörer, arkitekter och miljöexperter är att arbeta så nära kunden som möjligt för att tillhandahålla de för kunden optimala lösningarna.Skallkrav:Flytande svenskaMinst 2 års arbetslivserfarenhet av regelbundet arbete med ArcGIS-familjen så som ArcMapRelevant utbildningMeriterande:StatistikkunskaperKunskap inom PhytonGoda kunskaper i ExcelSom person bör du besitta en stor social förmåga, vara serviceminded och trivas i att arbeta i grupp.Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera unga talanger, dvs. personer som är i början av sin karriär, till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Start: Enligt ökPlacering: NorrköpingOmfattning: HeltidLön: Enligt ökSök denna spännande tjänst redan idag! Urval sker löpande...Kontaktperson(er)Sabina AnderssonSista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671146