GIS- och geodata-samordnare till Fastighetskontoret, Stockholms stad
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Fastighetskontoret förvaltar och utvecklar ett unikt fastighetsbestånd viktigt för Stockholms invånare, företagare och besökare. Fastighetsbeståndet består av allt från välkända Stockholmsbyggnader till offentliga lokaler för kultur och idrott, kontorsbyggnader, brandstationer, saluhallar, slott, gårdar och torp. Vi förvaltar även natur- och friluftsområden utanför stadsgränsen. Vi sitter i Tekniska Nämndhuset på Fleminggatan 4, cirka 5 minuters promenad från Centralstationen.
Välkommen till oss
Vill du vara med och utveckla hur geodata används i Stockholms stad?
Fastighetskontoret söker en GIS- och geodata-samordnare med stort teknikintresse som vill arbeta i en teknisk miljö där lösningarna används i hela organisationen - med stockholmarnas bästa i fokus.
Du får en nyckelroll i övergången till vår nya geodataplattform och bidrar till att våra geodata är korrekta, tillgängliga och enkla att använda i verksamheten.
I din roll förvaltar och utvecklar du GIS-lösningar i nära samarbete med kollegor och användare. Du blir en del av ett teknikspecialistteam inom fastighetsavdelningen med 17 kollegor. Vi är en tekniskt skicklig enhet med hög kompetens, lång erfarenhet och god stämning som stöttar och hjälper varandra. Vi har också ett nära samarbete med interna teknikförvaltare, kundförvaltare och driftpersonal. Hos oss blir du snabbt en i gänget och vi månar om att dela med oss av våra kunskaper till varandra och till våra kollegor på kontoret för verksamhetens bästa.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du vara med på en spännande förändringsresa i övergången till vår nya geodataplattform som ger stora möjligheter att påverka. Du får dessutom vara med och utveckla Stockholm och arbeta med spännande och unika fastigheter.
På Fastighetskontoret arbetar vi utifrån att vi är varandras arbetsmiljö och vår avdelning präglas av ett positivt, öppet och nyfiket klimat där vi har stort förtroende för varandras kompetens. Att arbeta hos oss på fastighetskontoret är varierande och ger stora möjligheter till personlig utveckling.
Blir du vår nya kollega så erbjuder vi dig bland annat flexibel arbetstid och stor frihet att planera ditt arbete. Du får också goda friskvårdsmöjligheter, möjlighet att arbeta hemifrån när arbetet så tillåter samt möjlighet att växla semesterdagstillägg mot extra ledighet.
Läs gärna mer om våra förmåner i Stockholms stad här.
Din roll
Som GIS- och geodata-samordnare ansvarar du för att förvalta och vidareutveckla Fastighetskontorets instans av Stockholms stads geodataplattform, som bygger på ArcGIS-plattformen från Esri.
I rollen arbetar du med att ta fram verksamhetsanpassade GIS-lösningar där du använder kunskaper inom systemintegrationer och programmering. Du samarbetar med stadsledningskontorets centrala förvaltningsorganisation samt med övriga förvaltningsorganisationer i de tekniska förvaltningarna inom Stockholms stad.
Arbetet omfattar även problemlösning och intern support kopplad till geodataplattformen. Det är därför viktigt att du är serviceinriktad och kan prioritera om vid behov för att stötta verksamheten när supportärenden uppstår.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• prioritera och styra utvecklingen av GIS-applikationer
• utveckla och anpassa GIS-applikationer
• förvalta och vidareutveckla befintliga lösningar
• arbeta med informationsförvaltning av geodata
• hantera användare och ge intern support
• hålla utbildningar för användare
• bidra till att utveckla hur verksamheten använder geodataplattformen tillsammans med övriga roller i organisationen.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
• avslutad högskoleutbildning inom GIS, systemutveckling med GIS-inriktning eller motsvarande relevant utbildning
• erfarenhet av Esris ArcGIS-plattform ArcGIS Pro, ArcGIS Portal, ArcGIS Server, ArcGIS Online och ArcGIS webbapplikationer
• förståelse för utveckling av system och arbetssätt i en verksamhet
• god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• erfarenhet av systemförvaltning av ArcGIS-plattformen
• erfarenhet av databashantering i ArcGIS Enterprise-geodatabaser, Microsoft SQL Server eller PostgreSQL
• kunskaper i SQL
• erfarenhet av FME Form och FME Flow
• erfarenhet av Python, ArcPy eller Arcade för skriptning och automatisering inom GIS
• förståelse för webbutveckling med CSS, HTML och JavaScript
• erfarenhet av system för versionshantering och dokumentation
• erfarenhet av arbete inom offentlig sektor.
Personliga förmågor och färdigheter
Vi söker dig som trivs i en social miljö med många kontakter. Du tycker om ordning och reda och känner dig trygg i att utveckla och förvalta arbetssätt för organisationen. Du driver ditt arbete framåt på ett strukturerat sätt med god förmåga att prioritera bland dina arbetsuppgifter. Vi ser också att du är initiativtagande och ser vad som kan förbättras. Du drivs av samverkan och samarbete och eftersträvar en god leverans med hög kvalitet, där du har lätt för att bygga förtroende och goda relationer. Rollen kräver också att du är serviceinriktad, uthållig och lösningsfokuserad för att hantera oförutsedda frågor och kunna lösa vardagliga utmaningar på ett effektivt sätt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, motivation och engagemang för tjänsten.
Din ansökan
För att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. Ansökan ska vara på svenska.
Publiceringsdatum2026-03-24Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast efter överenskommelse.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1667".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142)
Stockholms stad, Fastighetskontoret, Fastighetsavdelningen
Jonas Fager , Enhetschef jonas.fager@stockholm.se 08-50827048
9816116