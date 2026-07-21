GIS specialist
Centio Consulting Group AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-07-21
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Vi söker en GIS specialist till inom digital informationshantering till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på 30–50 % av en heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
GIS-specialisten arbetar övergripande på regionen med att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data. Arbetet innebär att ta fram, hantera och presentera geografisk information om transportsystemet samt att samordna geodata och skapa webbkartor.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Stödja i kravställningen för GIS
Stödja projektledare i det dagliga arbetet samt med granskning av geodata
Säkerställa att det finns fungerande rutiner och arbetssätt för arbetet med geodata
Utbilda medarbetare i användningen av geografisk information
Framtagning av kartor och uppdatering av geodatabaser
Krav (OBS, obligatoriska)
Kunna uttrycka dig i både tal och skrift på engelska och svenska
God samarbetsförmåga
Kunna arbeta självständigt
God problemlösningsförmåga
Högskoleexamen omfattande minst 120 högskolepoäng (hp).
Arbetat minst 5 år som GIS specialist i väg, spår eller järnvägsuppdrag. Erfarenheten ska vara max 8 år gammal.
Erfarenhet av framtagning av kartor och uppdatering av geodatabaser.
Erfarenhet av användning av FME (Form/Flow), inklusive automation och datatransformation.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8103043-2109897". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vällingby torg (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Arbetsplats
Centio Jobbnummer
10008370