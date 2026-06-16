GIS Samordnare
Åre Kommun, Strategisk samhällsplanering / GIS-jobb / Åre Visa alla gis-jobb i Åre
2026-06-16
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Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Rollen som GIS-samordnare hos oss innebär hantering av geografiska data i databaser men även att ta fram kreativa lösningar på problem med hjälp av GIS. Systemförvaltning ingår i arbetsuppgiften. Du arbetar brett inom kommunens olika verksamheter genom att ge support, stöd och utbildning i hantering av geografisk information och du har ansvar för att lägga in samt uppdatera olika kartskikt.
Du arbetar med förvaltning och hantering av geografiska data samt interna och externa karttjänster. Du utbildar personal inom GIS. Du levererar analyser, lägesbilder och beslutsunderlag. Du har huvudansvar mot Lantmäteriet gällande vårt Geodatasamverkansavtal samt BAL-samverkansavtal.
Tjänsten är placerad på avdelningen för strategisk samhällsplanering där vi idag är 12 personer. På avdelningen finns bla mark- och exploatering och strategiska samhällsplanerare. Vi sitter tillsammans med plan och byggavdelningen så totalt är vi cirka 35 personer på kontoret.Kvalifikationer
• Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsutbildning inom GIS, geografi, lantmäteri, kart och mät, samhällsplanering eller annan utbildning som kan ses som likvärdig av arbetsgivaren.
• Erfarenhet av kommunal kart-, och GIS-verksamhet väger högt.
• Det är viktigt att du har ett starkt engagemang och förmåga att driva och medverka i olika projekt och uppdrag. Du är även van att ta initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du kommer själv strukturera ditt angreppssätt och driva arbete framåt.
• Vi söker dig som är van att arbeta med komplexa frågor, bryta ner och lösa komplicerade problem. Du är serviceinriktad och trivs med att kommunicera med andra människor samt har en god förmåga att förklara tekniska aspekter på ett tydligt och enkelt sätt. Du samarbetar och arbetar bra med andra människor, har intresse, vilja och förmåga att hjälpa och anstränger dig för att leverera lösningar.
• Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-01 Eller enligt överenskommelse.
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Våra förmåner: https://are.se/foretag-och-jobb/jobba-pa-are-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/vara-formaner
Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning kommer att genomföras i enlighet med säkerhetsskyddslagen. För anställning krävs svenskt medborgarskap samt godkänd säkerhetsprövning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331118". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åre Kommun
(org.nr 212000-2494)
Järpen (visa karta
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837 22 JÄRPEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åre Kommun, Strategisk samhällsplanering Kontakt
Chef Strategisk Samhällsplanering
Micael Fredriksson micael.fredriksson@are.se 0647-16164 Jobbnummer
9964976