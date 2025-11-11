GIS samordnare
Är du en fena på kartor och älskar att hålla koll på allt som rör sig på geodatafronten?
Som GIS-samordnare får du en nyckelroll i att samordna och utveckla användningen av geografiska informationssystem (GIS). Du arbetar både strategiskt och operativt med GIS-data, systemförvaltning och verksamhetsstöd - och bidrar till att skapa smartare och mer datadrivna beslult.
Vill du vara med och skapa framtidens geografiska lösningar? Då är du välkommen med din ansökan!
Arbetsuppgifter
Samordna GIS- arbetet inom organisationen. Säkerställa kvalitet, struktur och tillgänglighet i GIS-data. Ge stöd och utbildning till interna användare av GIS-verktyg. Delta i och driva GIS-relaterade projekt. Samverka med externa aktörer såsom myndigheter och konsulter. Dokumentera arbetsprocesser, datakällor och metodik.
Kvalifikationer
Relevant högskoleutbildning inom GIS, geografi, samhällsplanering eller likande område. Erfarenhet av GIS-verktyg som t.ex. ArcGIS eller motsvarande. Förmåga att arbeta i samverkan med andra och att arbeta självständigt. Ett strukturerat arbetssätt och god kommunikativ förmåga.
Mer om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidaretjänst, 100 %, tillträde efter överenskommelse, sista ansökningsdag 30 november
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10 .
Om arbetsplatsen
Samhällsbyggnad är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
- Move to Piteå Ersättning
Månadslön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå kommun
(org.nr 212000-2759), http://www.pitea.se Arbetsplats
Piteå Kommun Kontakt
Enhetschef
Helén Eriksson helen.eriksson@pitea.se 0911-697158 Jobbnummer
9599656