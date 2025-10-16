GIS/GIT-ingenjör till Partille kommun
2025-10-16
Partille kommun har idag 41 000 invånare och är en förstad i utveckling. Det är upp till oss 2 900 anställda att leverera kvalitet och service som gör det gott att växa upp, arbeta och leva i Partille. Detta med grund i våra värdeord: allas lika värde, professionalitet och framåtanda.
Partille kommun fokuserar på utvecklingen av GIS, denna satsning är förlagd hos Samhällsbyggnadskontoret (SBK), som inkluderar den tekniska avdelningen, planeringsenheten och mark- och exploateringsenheten. Inom Mark- och exploatering finns geodatagruppen, där GIS, kartläggning och mätning är kärnverksamheter. Vi letar nu efter en skicklig GIS/GIT/IT-ingenjör med särskilt tekniskt fokus, som kan bidra till både drift och utveckling av vårt GIS-system samt hantera förvaltningens övriga verksamhetssystem. Du kommer att arbeta nära våra nuvarande GIS-ingenjörer, mätningsingenjörer och GIS-samordnare i ett dynamiskt och positivt team. Välkommen att bli en del av vår grupp!
För oss i Partille är det viktigt att vara en god, sund och trygg arbetsgivare och vi ser det som en självklarhet att kunna kombinera arbete med fritid. Detta gör vi tex genom att erbjuda flexibelt arbete och möjlighet till distansarbete när det är lämpligt i tjänsten. Som tillsvidareanställd hos oss erbjuds du även möjlighet till förmånscykel, friskvårdsbidrag och en rad andra aktiviteter som främjar hälsa, välmående och rekreation.
Är du redo för en nystart och vill vara med och bygga upp Partilles GIS-lösningar?
Hos oss får du möjligheten att:
• Arbeta i en organisation med stora ambitioner och växande behov inom GIS.
• Vara en drivkraft i att utveckla våra GIS-system och processer i nära samarbete med IT inom kommunen.
• Utmana dig själv och utforska nya arbetssätt och tekniska lösningar.
Som GIS/GIT-ingenjör hos oss blir du en av nyckelspelarna i kommunens GIS-funktion, tillsammans med två GIS-ingenjörer och en GIS-samordnare. Tillsammans ansvarar vi för att samordna, utveckla och förvalta kommunens geodata och säkerställa att både medarbetare och invånare i Partille kommun har tillgång till bästa möjliga GIS-tjänster.
Partille står just nu inför utmaningen att ta steget vidare till en modernare GIS-hantering. Vi söker dig som vill vara med och bygga upp och utveckla Partilles GIS-lösningar. Rollen innebär ett brett spektrum av arbetsuppgifter, de kommer bland annat att inkludera:
• Delta i olika uppdrag och projekt för att utveckla geodata-lösningar åt kommunens förvaltningar och bolag.
• Administrera, vidareutveckla och underhålla geodata-plattformen och kommunens webbaserade karttjänster.
• Planera, utveckla, följa upp och implementera nya geodata-lösningar utifrån kommunens behov.
• Aktivt bidra med att effektivisera processer och leveranser inom GIS-området samt medverka till GIS-funktionens verksamhetsplanering.
Arbetstiden är förlagd till dagtid på vardagar flextid tillämpasKvalifikationer
Till denna tjänst söker vi dig som har en universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot GIS/GIT eller annan likvärdig utbildning. Du har hög kompetens inom GIS med flerårig dokumenterad arbetslivserfarenhet inom området.
Vi ser gärna att du har kunskaper inom flera utav följande områden:
• ArcGIS Pro/Desktop (Geosecma)
• ArcGIS Enterprise/Agol
• FME Form/Flow
• Open source-miljöer (HAJK, Geoserver, QGIS)
• Programmeringsspråk (t.ex Python eller JavaScript)
• Databashantering (PostgreSQL PostGIS)
• API:er
• 3D-modellering och visualisering
Som person värdesätter vi att du är självgående och tar ansvar för att driva dina arbetsuppgifter och olika processer framåt. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade förutsättningar och spelregler. Du är en person som uppskattar att arbeta ihop med andra människor och har en förmåga att skapa goda arbetsrelationer. Vidare ser vi att du har ett tekniskt intresse samt en god förmåga att planera, organisera och problemlösa.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
I den här rekryteringen vill vi inte att du skickar in personligt brev. Du kommer i stället få besvara ett antal enkätfrågor i samband med att du skickar in din ansökan. Detta i syfte att samla in relevant information för rekryteringen, där alla sökande får besvara samma frågor. Svaren används sedan tillsammans med ditt CV i urvalsprocessen. Skulle vi trots allt få in personligt brev kommer detta inte att beaktas.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi eftersträvar mångfald bland personalen avseende kön, ålder och kulturell/etnisk bakgrund.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via e-post eller i pappersformat.
Enligt avtal.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "25/318". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille kommun
(org.nr 212000-1272) Arbetsplats
Partille kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Kontakt
Mark- och exploateringschef
Martin Gidenstam 0317921776 Jobbnummer
9559822