Gipsmontör
Cmax Resurs AB / Snickarjobb / Göteborg Visa alla snickarjobb i Göteborg
2026-01-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cmax Resurs AB i Göteborg
Arbetsplatsen är huvudsakligen i Göteborgsområdet och arbetet sker dagtid mån-fre. Vi söker dig som är praktiskt lagd med minst 2 års erfarenhet inom bygg och som tidigare arbetat med just montering av gipsinnerväggar och montage av utfackningsväggar.
För att passa in hos oss är det viktigt att du är noggrann och ansvarsfull i ditt dagliga arbete. Du är också självständig, ordningsam och har förmågan till gott samarbete.
Vi har stora krav på säkerhet och att rätt utrustning användas, den person vi söker delar denna uppfattning. Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak bestå av gipsmontage, isolering av väggar, montage av stommen samt montage av gipsundertak.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
E-post: rekrytering@cmax.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gipsmontör Ö1". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cmax Resurs AB
(org.nr 559005-3673)
Vagnmakaregatan 9 (visa karta
)
415 72 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9675619