Gillar du precision? Jobba som maskerare

Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Montörsjobb / Kungälv
2026-07-14


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Visa alla jobb hos Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB i Kungälv, Göteborg, Partille, Lerum, Mölndal eller i hela Sverige

WRKFRC söker en noggrann maskerare till en modern produktionsmiljö där kvalitet och precision står i fokus. Här blir din detaljkänsla en viktig del av slutresultatet i en tekniskt avancerad process.
Du arbetar med maskering och avmaskering av komponenter före och efter lackering, i en roll där varje moment kräver ett säkert öga och stabilt fokus.
Vi söker dig som:
Är mycket noggrann och kvalitetsmedveten

Har god känsla för detaljer och precision

Har erfarenhet av finmotoriskt arbete (t.ex. nagelteknolog, finsnickare eller liknande)

Är ansvarstagande och samarbetsvillig

Har tålamod och trivs med repetitiva moment

🚗 Krav: B-körkort och egen bil
Vi erbjuder:
Ett spännande uppdrag i modern produktionsmiljö

Arbete med fokus på kvalitet och teknik

Möjlighet att utvecklas i rollen

🕒 Arbetstid (2-skift):

Vecka 1: Mån-fre 06:30-15:00

Vecka 2: Mån-tors 14:45-00:15


👉 Ansök redan idag! Urval sker löpande.

Om WRKFRC
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.
Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-10
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8066450-2100578".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556757-0139), https://careers.wrkfrc.se
Traktorgatan 9 (visa karta)
442 40  KUNGÄLV

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Wrkfrc

Jobbnummer
10002848

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