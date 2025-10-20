Gillar du håll i gång? Se hit!
Karin Ståhlnacke Juridik AB
2025-10-20
Vi på KSJ AB jobbar med personlig assistans - som det är tänkt!
Här möter du Karin, Magnus, Sylvia och Bibban med lång erfarenhet, stort engagemang och ett hjärta för människor. Vi vet att bra assistans bygger på trygghet, respekt och ett nära samarbete. Med lång och gedigen erfarenhet inom personlig assistans, både från stora och mellanstora bolag, vet vi vad som krävs för att skapa trygghet, kontinuitet och livskvalitet för våra kunder - men också för våra viktiga assistenter.
Som arbetsgivare är vi måna om att du ska må bra. Därför erbjuder vi bra villkor, är anslutna till kollektivavtal och ger ett generöst friskvårdsbidrag.
Hos oss är du viktig - både för kunden och för oss!
Hälsa gärna på oss på Elbegatan 5 i Malmö - stäm bara av så vi är på plats först.
För att säkerställa en trygg och säker assistans genomför vi en bakgrundskontroll om du blir aktuell för tjänsten. Om arbetet innebär insatser åt barn krävs även att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret, i enlighet med gällande lagstiftning.
Alice söker nu en öppen, glad och positiv assistent. Här blir du en del av en liten och engagerad arbetsgrupp av viktiga personer som ser till att Alice kan leva ett aktivt, glädjefyllt och meningsfullt liv.
Alice söker tjej/kvinna. Tidigare erfarenhet inom personlig assistans, skola/förskola eller annat arbete med barn/ungdomar är meriterande men inget krav. Genom introduktion hjälper vi dig så att du känner dig trygg med vårt arbete och i gruppen. Alice har dubbelassistans, så du jobbar aldrig ensam utan har stöd av kollega eller elevassistent på skolan.
Vi söker dig som är en engagerad, varm och trygg assistent på en tjänstgöringsgrad motsvarande ca 80%. Arbetspass förekommer under vardagar (dagtid/kväll) och varannan helg. Som assistent innefattar dina arbetsuppgifter allt från personlig hygien, omvårdnad, kommunikation, träning och aktivitet.
Familjen bor på gångavstånd från Kävlinges tågstation, kollektiv pendling är således inga problem!
Detta är Alice:
Jag är en glad tjej på 20 år som bor tillsammans med min familj i Kävlinge. Jag är en mycket aktiv tjej som både rider och simmar varje vecka.
Då behöver du känna dig bekväm i vattnet och ett krav är att du ska vara simkunnig eftersom att bada är ett av mina största intressen!
Därtill älskar jag ridning så du bör av den enkla anledningen inte heller vara rädd för hästar.
Under helger och lov gillar jag att hitta på roliga aktiviteter och gärna åka iväg på utflykter. Som assistent har du inflytande i min vardag och hjälper mig att ha ett aktivt liv vilket jag verkligen uppskattar. Musik är min passion, älskar att lyssna på musik och jag har flera olika instrument. Du behöver inte vara musikkunnig men du får gärna gilla att skoja och sjunga med mig och att bjuda på dig själv.
Jag är väldigt nyfiken av mig och gillar när det händer saker, hos mig får du det inte långtråkigt!
Vi uppskattar om du är flexibel och har god arbetsmoral. I min assistansgrupp hjälps de åt och det är viktigt med att ge och ta. Vi är ett härligt och roligt gäng som skapar många roliga (och oförglömliga) minnen ihop!
Det viktigaste som såklart kommer avgöra är att personkemin mellan dig och mig stämmer!
Krav: rökfri, simkunnig och ej rädd för hästar.
