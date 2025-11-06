Gig: Marketing Manager B2C i Köpenhamn
2025-11-06
Dina arbetsuppgifter kommer att vara följande:
Bidra till utvecklingen av den årliga marknadsplanen i linje med affärs- och varumärkesmål.
Anpassa och producera marknadsföringsmaterial för den danska marknaden.
Säkerställa en enhetlig tonalitet och design i all extern kommunikation.
Skapa innehåll för e-post, landningssidor, Facebook-inlägg och kampanjer.
Följa upp och rapportera på kampanjresultat.
Optimera traditionella och digitala marknadsförings-KPI:er.
Ansvara för kampanjbriefing och planering med kreativa och mediebyråer.
Stötta säljteamet med offline-material och profilprodukter.
Vi ser gärna att du har följande meriter:
Relevant högre utbildning (ex. BSc/MSc i marknadsföring eller företagsekonomi)
Minst 2-3 års operativ erfarenhet inom marknadsföring
Goda kunskaper i Microsoft Office, Photoshop/InDesign, WordPress, Meta Business Suite och Google Analytics
Van att skapa marknadsföringsinnehåll
Flytande i danska och engelska
Som person är du en lagspelare med kommersiellt sinne. Du är grym på att koordinera och arbeta såväl självständigt som i grupp.
Lagspelare med förmåga att arbeta i tvärkulturella team
Kommersiellt sinne och passion för marknadsföring
Strukturerad och skicklig på att koordinera
Självständig men också bra på att samarbeta
Uppdragsperiod: 1 december 2025 - 31 maj 2026 Plats: Köpenhamn, Danmark (onsite med viss möjlighet till distansarbete) Obs!: Kort ansökningsdatum Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gigstep AB
(org.nr 559187-8227), https://www.gigstep.se/ Arbetsplats
Gigstep Kontakt
Marie Norén marie.noren@gigstep.se 0738463585 Jobbnummer
9592689