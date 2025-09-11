Gest Excellence Manager till Ystad Saltsjöbad!
Personlig, professionell, lekfull och passionerad? Brinner du för att skapa världens bästa upplevelse för våra gäster och kollegor? Perfekt! Då är du den vi söker. Vi lever våra värdeord varje dag, i varje handling, i varje möte och det är det som gör oss till det vi är tillsammans - ESS!
Om tjänsten Nu söker vi dig som vill glänsa i vår fantastiska tjänst Guest Excellence Manager (GEM). Du kommer vara en viktig del i att skapa gästupplevelser i världsklass, tack vare ditt öga för detaljer kommer vi lyckas möta gästernas förväntningar. För vad vill man uppleva som gäst på Ystad Saltsjöbad? Det kommer DU vara med och bestämma!
Om vi inte skulle leverera är du snabbt där, tar hand om gästen och säkerställer att ingen lämnar huset utan ett leende och längtan tillbaka. Sammanfattningsvis ansvarar du för att utveckla gästupplevelsen både före, under och efter besöket. Tjänsten innefattar både proaktiv och reaktivt arbete i en dynamisk kombination av drift och admin, där närvaro i driften alltid kommer vara din högsta prioritet.
Tjänstgöringsgrad 80 % med schemalagd tid både dag, kväll, helg och högtider. Tillträde enligt överenskommelse men gärna så fort som möjligt
Vem är du? Vi söker dig som med driv och passion håller vår service levande och i ständig utveckling. Det behöver vara naturligt för dig att leva våra värdeord, passionerad, professionell, lekfull och personlig oavsett om det är i kontakt med gäster, leverantörer eller kollegor. För att kliva in i rollen med rätt förutsättningar behöver du ha en bakgrund inom service och gärna F&B. Kanske har du jobbat med event, nattklubb, restaurang- eller bar?
Som person sprudlar du av energi, du har en god förmåga att snabbt växla fokus när situationen kräver den. Du behöver vara en teamplayer av rang där alla husets avdelningar blir viktiga sparringpartners för att nå vårt gemensamma mål - att skapa stamgäster. Tjänsten förutsätter ett gott självledarskap, initiativtagande och att du aktivt bidrar med nya tankar och material. Är du bekant eller till och med har erfarenhet av VisBook och Review Pro är det meriterande
Vad erbjuder vi dig? Vi vill såklart ge dig dem allra bästa av förutsättningar att utvecklas tillsammans med oss. Därför kommer vi se till att du får ett riktigt bra intro, möjlighet att lära känna oss, vår produkt och vad vi står för (Lilla Röda kommer snabbt bli ditt viktigaste verktyg). Du kommer få ett nära och tryggt ledarskap och inte minst ett gäng engagerade och riktigt vassa kollegor.
Utöver ovan får du såklart friskvårdsbidrag, schyssta dealer på alla destinationer inom ESS, en stark gemenskap där vi ordnar både fest, volleybollturneringar och mycket mera!
