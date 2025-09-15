Geriatriker till minnes- och geriatrikmottagningen
2025-09-15
Verksamhetsområde geriatrik, rehabiliterings- och smärtcentrum
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Geriatriken på Akademiska sjukhuset ansvarar för högspecialiserad geriatrisk vård baserad på multiprofessionella teambedömningar av den äldre patienten utifrån den medicinska, fysiska, psykiska och sociala funktions- och aktivitetsförmågan. Främsta målgruppen är sköra äldre med flera interagerande hälsoproblem och minskade reserver att återhämta sig vid akut sjukdom. Diagnostik, behandling, vårdplanering och rehabilitering bedrivs i öppen- och slutenvård med hela patienten och dennes individuella behov i fokus. Vi ansvarar i samarbete med Uppsala universitet för undervisning, forskning och utveckling inom diagnostik och behandling av åldrandets sjukdomar. I vår läkargrupp om runt 35 läkare finns vikarierande underläkare, en stor grupp ST-läkare och allt från nya specialister till rutinerade överläkare och professorer.
Ditt uppdrag
Som specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare hos oss kommer du att arbeta på vår mottagning med fokus på bedömning/utredning av kognitiva sjukdomar och frågor relaterade till specialiserad öppenvårdsrehabilitering. Detta inkluderar bland annat fördjupade specialistutredningar tillsammans med ett multiprofessionellt team. Vår mottagning har börjat se över sina arbetssätt och vi hoppas därför att du kommer att kunna vara med och bidra till verksamhetsutvecklingen. Du kommer också att ha en självklar roll i bland annat handledning och undervisning. Beroende på specialitet och omständigheter är deltagande i verksamhetens jourlinje inte ett obligatorium, men finns vid intresse som möjlighet.Publiceringsdatum2025-09-15Kvalifikationer
Vi söker dig som är specialistläkare inom geriatrik alternativt inom en annan relevant specialitet och med ett stort intresse för geriatrik. Tidigare yrkeserfarenhet som specialistläkare, mottagningsarbete, samt erfarenhet av arbete med geriatriska patienter är meriterande. Vi önskar att du som person är trygg i din roll, brinner för det kliniska arbetet och kan ta egna, välgrundade initiativ. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning på upp till 100%. Intervjuer sker löpande.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Biträdande verksamhetschef Karin Linder, 018-611 03 56, karin.linder@akademiska.se
Upplands Allmänna Läkarförening, kansli 018-611 34 95
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
OBS! Viktig information gällande din ansökan:
• Tillsättning av tjänster för specialistutbildade läkare på universitetssjukhus kräver sakkunnigprövning enligt Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 5 kap. 8§.
• Bifoga alltid CV, personligt brev och specialistläkarbevis utfärdat av Socialstyrelsen.
• För befattningar där akademisk meritering i form av doktorsexamen eller motsvarande anges som kompetenskrav, ska även disputationsbevis bifogas ansökan.
• Även om du tidigare sökt tjänster hos Akademiska sjukhuset, behöver du skicka in ovanstående dokument för att ansökan ska vara komplett. Samtliga handlingar ska vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan går inte vidare i processen.
• Tjänsteförslagen publiceras på Region Uppsalas officiella anslagstavla; https://regionuppsala.se/politik-och-paverkan/handlingar/anslagstavla/
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Ersättning
