Geotekniker
Futuria People AB / Gruv- och metallurgijobb / Västerås Visa alla gruv- och metallurgijobb i Västerås
2026-07-02
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Geotekniker
Är du en geotekniker med några års erfarenhet som gillar komplexa utredningar, samhällsutveckling och att arbeta i stora stadsutvecklingsprojekt? Då kan det här vara ditt nästa jobb.Publiceringsdatum2026-07-02Om tjänsten
Vi söker just nu en Geotekniker till Västerås.
Du kommer att arbeta i ett av Västerås största stadsutvecklingsprojekt där ett tidigare industri- och hamnområde ska utvecklas till en modern stadsdel med bostäder, service, parker och offentliga miljöer.
I rollen ansvarar du för geotekniska utredningar kopplade till markstabilitet, ras- och skredrisker, grundvatten och markförhållanden. Arbetet omfattar både inventering av tidigare undersökningar, planering och genomförande av nya geotekniska undersökningar samt analyser, stabilitetsberäkningar och framtagande av tekniska underlag. Du kommer även att bidra med geotekniska bedömningar inför framtida byggnationer och samverka med andra konsulter inom bland annat miljö, VA och dagvatten.
Du blir en del av ett projekt där flera specialistdiscipliner arbetar nära varandra och där samarbete är en viktig del av uppdraget.
Uppdraget är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Futuria Consult och uthyrd till kund. Uppdraget löper initialt till 2027-04-30, med möjlighet till förlängning.
vi söker dig som
Cirka 4–8 års erfarenhet av geotekniskt arbete och förmåga att arbeta självständigt.
Kandidatexamen inom relevant område eller motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av geotekniska utredningar i liknande projekt.
Erfarenhet av undersökningar av kajer.
Erfarenhet av undersökningar nära sjöar eller vattendrag.
Minst ett referensuppdrag från ett liknande geotekniskt uppdrag som kan styrka erfarenheten.
Meriterande
Erfarenhet av VA-projekt.
Erfarenhet av större stadsutvecklingsprojekt eller detaljplaneprojekt.
Erfarenhet av stabilitets- och sättningsberäkningar samt arbete enligt SGI:s och IEG:s riktlinjer.
Övrig information
Startdatum: 2026-08-17
Slutdatum: 2027-04-30, med möjlighet till förlängning.
Omfattning: 100 %
Placering: Västerås
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? Tipsa gärna!
Rekryteringsprocessen hanteras av Futuria Consult och alla frågor hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult.
Anton Hedströmanton@futuriapeople.se
Futuria är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension. Vi har uppmärksammats med Gasellutmärkelsen 2025 samt utmärkelser och finalistplaceringar vid Recruitment Awards, där vi utsågs till Årets Rekryteringsföretag 2023. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8010941-2083254". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Futuria People AB
(org.nr 559058-2507), https://ledigajobb.futuriapeople.se
Stockholm Västerås Airport (VST) (visa karta
)
721 31 VÄSTERÅS Arbetsplats
Futuria Jobbnummer
9990182